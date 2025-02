Massimiliano Caiazzo: 10 cose che forse non sai sull’attore

Al giovane attore Massimiliano Caiazzo sono bastati pochi ruoli tra cinema e televisione per affermarsi come uno dei volti più interessanti della sua generazione per quanto riguarda la recitazione. Dotato di carisma e versatilità, Caiazzo è infatti passato con naturalezza dal dramma a sfumature più leggere, dando prova di possedere un futuro radioso davanti a sé, che lo rende un interprete tutto da scoprire e da tenere d’occhio.

Ecco 10 cose che forse non sai di Massimiliano Caiazzo.

I film e i programmi TV di Massimiliano Caiazzo

1 È noto per alcune serie televisive. Ad aver reso celebre Caiazzo vi sono principalmente alcune televisive, a partire naturalmente da Mare fuori, dove dal 2020 interpreta uno dei protagonisti, Carmine Di Salvo, accanto ad attrice e attori come Carolina Crescentini, Nicolas Maupas, Serena Codato e Giacomo Giorgio. Ha poi recitato anche in un episodio della serie Love Dilemma, più precisamente in quello intitolato Mi fido di te. Nel 2022 prende invece parte ad uno degli episodi di Filumena Marturano. Nel 2024 ha recitato nella serie Uonderbois, con Serena Rossi e nello stesso torna a recitare nella quarta stagione di Mare fuori. Nel 2025 è invece accanto a Eduardo Scarpetta in Storia della mia famiglia.

2. Ha iniziato a recitare anche per il cinema. Nel 2021 arriva per Caiazzo la prima avventura in un lungometraggio. Si tratta di School of Mafia, nel quale tre ragazzi newyorchesi con sogni e progetti per il proprio futuro vedono i loro sogni ostacolati dai loro padri, tre boss mafiosi che sono determinati a farli diventare i loro eredi. Qui Caiazzo interpreta il giovane Turi, personaggio poi interpretato da Nino Frassica nella sua versione adulta. Nel 2023 torna poi al cinema recitando in Piano piano, film ambientato nel 1987 a Napoli, dove gli abitanti di un condominio di periferia si godono gli ultimi mesi prima di lasciare il posto a un’autostrada che spazzerà via per sempre il loro piccolo mondo.

Massimiliano Caiazzo sarà Pino Daniele

3. Interpreterà il celebre musicista e cantante in un biopic. A dieci anni dalla scomparsa del grande Pino Daniele, è stato messo in sviluppo un biopic a lui dedicato dal titolo Je so’ pazzo. Caiazzo avrà l’onore e l’onere di interpretare Pino Daniele, un ruolo molto importante per cui si sta preparando studiando chitarra ma anche guadagnando diversi chili per avvicinarsi alla corporatura del musicista. Le riprese sono previste a marzo, con una data d’uscita prevista per la fine dell’anno.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo in Mare fuori

4. Ha lavorato molto sul personaggio. Per dar vita a Carmine, Caiazzo ha raccontato di aver inizialmente svolto un lavoro di analisi sugli aspetti fisici ed emotivi del personaggio, avvicinandosi così sempre di più ad esso. Tuttavia, l’attore ha anche sottolineato come egli stia bene attento a mantenere un confine evidente tra sé e il proprio personaggio, senza mai confondere le due cose. Giunto alla quarta stagione, l’attore si dice però sempre più vicino al suo personaggio, comprendendolo tanto negli aspetti positivi che in quelli negativi.

Massimiliano Caiazzo su Netflix con Storia della mia famiglia

5. È tra i protagonisti della nuova serie Netflix. Nella serie Storia della mia famiglia Caiazzo interpreta Valerio, il fratello di Fausto, che corso della vita ha assunto il ruolo di riferimento maschile per il fratello, portandolo a sentire una iper-responsabilizzazione. La pressione e la continua ricerca della propria identità fuori dal complesso sistema famigliare l’ha tuttavia portato a divenire dipendente dalla cocaina. Un personaggio dunque emotivamente molto forte, che ha permesso all’attore di dimostrare nuove sfumature del suo talento.

Massimiliano Caiazzo è su Instagram

6. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 1.4 milioni di persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato appena una settantina di post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Massimiliano Caiazzo, Elena D’Amario e Maria Esposito, chi è la fidanzata dell’attore?

7. L’attore ha una relazione con la balleria. Nonostante siano molti i fan di Mare fuori che sperano in una relazione tra Caiazzo e la sua collega di set Maria Esposito, tra i due sembrerebbe esserci nulla più che un’amicizia. Caiazzo, infatti, è attualmente fidanzato con la ballerina e attrice Elena D’Amario. I due non sono molto attivi sui social in quanto a condividere aspetti della loro vita insieme, ma di tanto in tanto emergono foto che li ritraggono insieme, riconfermando dunque il loro essere ancora una coppia. La stessa Esposito, d’altronde, già nei mesi scorsi aveva messo fine alle voci su una sua relazione con Caiazzo, bollando la cosa come completamente falsa.

Massimiliano Caiazzo e il rapporto con la madre, il padre e il fratello

8. È sostenuto dai genitori. La madre di Caiazzo è un’insegnante, mentre il padre un funzionario. L’attore ha raccontato che entrambi ipotizzavano una carriera diversa per il figlio, che per andare incontro alle loro aspettative si era iscritto ad un corso di laurea in biotecnologie. La passione per la recitazione lo ha però infine spinto a mollare tutto e inseguire la propria passione. Stando a quanto dichiarato dall’attore, nonostante i dubbi iniziali dei due genitori circa le sicurezze che il mondo dello spettacolo può dare a livello lavorativo, i due iniziano ora a ricredersi e sono i primi sostenitori del figlio.

9. Ha un fratello. Massimiliano ha inoltre un fratello di nome Riccardo e i due si somigliano moltissimo, tanto nei capelli quanto nello sguardo. I due compaiono talvolta l’uno nei social dell’altro, dimostrando dunque di andare d’accordo e poter vantare un ottimo rapporto tra fratelli. Non sappiamo però cosa faccia nella vita Riccardo, anche se non dovrebbe far parte del mondo dello spettacolo.

L’età, l’altezza e dove vive Massimiliano Caiazzo

10. Massimiliano Caiazzo è nato a Vico Equense, il 28 agosto del 1996. L’attore è alto complessivamente 1.82 centimetri. Cresciuto in Campania, tra Vico Equense e Napoli, Caiazzo risiederebbe oggi a Roma.

