School Spirits – Stagione 3, spiegazione del finale: Simon ritorna nel mondo dei vivi?

La terza stagione di School Spirits di Paramount+ vede Maddie, Simon e gli spiriti coinvolti in scenari sempre più caotici. Simon rimane intrappolato in un regno oltre le cicatrici, dopodiché Wally lo segue prendendo la sua porta dell’eternità. Maddie affronta le conseguenze della partenza di Wally, mentre Deborah progetta di distruggere la scuola a qualsiasi costo. Con gli spiriti che rischiano di essere cancellati a causa della prevista distruzione della Split River High, il loro destino è in bilico. Le visioni di Maddie diventano più intense quando intravede il regno delle cicatrici.

Kyle riesce a impossessarsi del corpo di KC Jensen e assume il controllo della situazione all’ospedale, lasciando Van Heidt senza un corpo. Preoccupata per Simon, Maddie prende una decisione cruciale, sperando di salvarlo. Prende la sua porta delle cicatrici, nonostante sia una persona vivente, ed entra in una foresta misteriosa. La posta in gioco diventa più alta per i vivi e i morti in “Dawn of the Deb”, l’episodio finale della terza stagione. SPOILER IN ARRIVO.

Riepilogo del finale della terza stagione di School Spirits

Maddie entra nella foresta attraverso la sua porta e osserva l’ambiente nebbioso che la circonda. Sembra camminare contemporaneamente in due dimensioni diverse, una nella foresta e l’altra su una strada, dove sale su un’auto. A scuola, gli spiriti riflettono sui recenti eventi e si preoccupano per il futuro dell’istituto. Parlano di Wally e si chiedono se possa aver trovato Simon. Martin cerca di rassicurare gli spiriti dicendo che il preside Hartman potrebbe ancora salvare la scuola in una riunione imminente. Livia chiama Nicole e le dice che ha raccolto Maddie, che camminava sulla strada come una persona posseduta. Livia capisce che c’è qualcosa che non va in Maddie e avverte Nicole. A seguito di ciò, Nicole dice a Xavier di correre all’ospedale, dove Livia sta aspettando con Maddie. Nella sua mente, Maddie è ancora nella foresta oltre la porta degli spiriti.

Lo spirito di Dawn incontra Maddie nella foresta, rendendo quest’ultima felice. Maddie chiede a Dawn se sa qualcosa di Simon. Scopre anche che Dawn ha visto Janet nel regno della foresta, il che significa che anche Wally e Simon potrebbero essere lì. Dawn avverte Maddie che la foresta non è un posto facile. In un’altra zona della foresta, Wally cerca disperatamente Simon. Xavier arriva in ospedale e dice a Livia che Maddie è solo stanca. Xavier è preoccupato per Maddie, che si muove senza alcun controllo. Dave si unisce a Xavier e gli dice che dovrebbero spostare Maddie in un’altra parte dell’ospedale per evitare sospetti. A scuola, Hartman parla con Deborah, che si rifiuta di parlargli prima della riunione scolastica. Simon si addentra in un’altra zona della foresta e incontra Janet. Tuttavia, non la riconosce e scappa via.

Claire e Nicole hanno intenzione di rivelare il segreto di Deborah durante la riunione scolastica grazie alle ricevute. Wally sente dei rumori statici alla radio e vede uno specchio, ricordando il passato quando era ancora vivo. Tuttavia, i suoni che Wally sente in questa visione vengono uditi anche da Maddie e Dawn. Wally vede Maddie e Dawn, che gli dicono di uscire da quella visione e di non rimanere bloccato. Wally si libera e vede Maddie nella foresta, dopodiché la abbraccia e la bacia appassionatamente. Dawn avverte Wally e Maddie di non guardare gli specchi e di non attraversare il fiume. Wally dice a Maddie che ha preso la porta per aiutare Simon. Janet parla con Simon, che non ha idea di chi sia. Alla riunione scolastica, Claire si rivolge all’assemblea e Nicole la sostiene. Le due parlano dei rapporti di Deborah con Jeff e delle reali intenzioni dietro l’imminente demolizione della Split River High.

Al termine del loro discorso, vedono che Deborah ha già lasciato la stanza. Charley e Yuri fanno un patto: continueranno a tenersi per mano anche se la loro realtà spettrale dovesse cambiare. Improvvisamente sentono odore di benzina e si rendono conto con orrore che Deborah può vederli nella loro forma spettrale. Deborah indossa un anello che le dà il potere di vedere i fantasmi. Nel frattempo, Sandra si presenta all’ospedale dopo aver saputo di Maddie da Nicole. Sandra parla con Xavier di Maddie, e lui cerca di rassicurarla dicendole che sua figlia sta bene. Sandra cerca di parlare con Dave, che lei non può vedere. Sandra chiede a Xavier di riportare indietro Maddie, ma Dave si assume la responsabilità di farlo.

Finale della terza stagione di School Spirits: Maddie e Simon tornano nel mondo dei vivi? Come?

Nella foresta, Maddie, Wally e Dawn vedono Janet e Simon. Janet dice a Maddie che Simon sembra non ricordare nulla. Maddie cerca di parlare con Simon, ma vedono anche la madre di Simon vicino al fiume. Simon chiede a Maddie se sa chi è e inizia a camminare verso il fiume. Maddie lo trascina indietro e gli dice di uscire dalla visione. Quando vedono il loro riflesso sull’acqua, vengono trasportati nel passato, dove guardano la TV. Questo fa sì che Simon e Maddie rimangano immobili, preoccupando Wally e gli altri. Nel ricordo televisivo, i due condividono un ricordo felice. Mentre Sandra parla con Maddie in ospedale, la sua voce sembra attraversare i regni e raggiungere Maddie nella sala TV. Maddie si interroga su questa strana situazione e vede gli occhi di Simon diventare bianchi.

Wally appare nella visione e dice a Maddie di tornare, dopodiché lei esorta Simon a seguirla e a creare nuovi ricordi. Quando saltano fuori dalla sala TV, Simon e Maddie rientrano nella foresta. Maddie cerca di ricordare a Simon chi è, e i suoi occhi tornano normali. Simon finalmente riacquista la piena coscienza spettrale e abbraccia Maddie. Nel frattempo, Dave prende una porta ed entra nel regno delle cicatrici. I membri del gruppo della foresta si chiedono se possono usare le loro porte per entrare di nuovo nel regno degli spiriti e uscire dal bosco. Notano anche il pastore e i bambini dell’incendio del passato. Maddie e gli altri sono scioccati nel sentire la voce di Dave nella foresta. Maddie abbraccia suo padre, che le dice che è lì per riportarla a casa. Gli altri seguono il padre e la figlia. Dave mostra una porta che potrebbe aiutare Maddie a tornare nel mondo dei vivi.

Tuttavia, quando Maddie e Simon varcano la soglia, la porta si chiude, lasciando gli altri fuori. Maddie riprende pienamente conoscenza e saluta Sandra in ospedale. Sandra la abbraccia commossa, felice che sua figlia sia tornata. Maddie non riesce ancora a trovare Simon, nonostante lui abbia varcato la soglia con lei, e Xavier riceve una telefonata da Nicole che lo informa della situazione a scuola. Maddie e Xavier vedono Deborah posseduta che cammina lungo il corridoio e capiscono che è opera di Van Heidt. In un momento scioccante durante l’incendio della scuola, Simon, che ora è vivo e ha il controllo totale del suo corpo fisico, colpisce Deborah con l’estintore. Maddie abbraccia la sua amica e si commuove, rendendosi conto che Simon sarà lì con lei nel prossimo futuro.

La scuola è salva? Cosa succede agli spiriti nei due regni?

Gli spiriti della scuola presumono che l’anima di Alfred Van Heidt abbia posseduto il corpo di Deborah. Vedono poi Deborah appiccare il fuoco alla mensa, che si trova proprio sotto la biblioteca della scuola dove è in corso la riunione. I dirigenti presenti alla riunione hanno in programma di votare la demolizione della scuola e gli spiriti si precipitano verso la biblioteca per salvare tutti da un possibile disastro. Gli spiriti vedono che le porte sono state chiuse a chiave, intrappolando tutti all’interno della biblioteca. A questo punto, Martin decide di usare la pozza nella cicatrice per diventare temporaneamente visibile ai vivi e avvertirli. Martin, Rhonda e Quinn entrano nella cicatrice, ma Charley e Yuri rimangono indietro per cercare di fermare Deborah. Ridendo in modo maniacale, Deborah, il cui corpo è stato probabilmente posseduto da Van Heidt, inizia a distruggere la proprietà della scuola.

Yuri e Charley cercano di contenere l’incendio della scuola, ma senza successo. Martin, Quinn e Rhonda chiedono aiuto a Ralph per entrare nella biblioteca. Improvvisamente appare l’area simile a una piscina e Martin capisce che è stato Ralph a mandarli nella biblioteca nel recente passato. Martin chiede scusa a Ralph per averlo lasciato solo quando era giovane. Viene anche rivelato che Ralph stava cercando di avvertire gli altri prima di incidenti pericolosi come l’incidente dell’autobus in passato. Appare Mr. White Eyes e Ralph si nasconde dietro di lui. Yuri e Charley entrano nella cicatrice con gli estintori per vedere se riescono a farli funzionare. L’incendio della scuola sembra invadere il regno della cicatrice, causando il crollo graduale della struttura della cicatrice. Mr. White Eyes rimane ferito e Martin rimane indietro per aiutare lui e Ralph.

Quinn e Rhonda riescono a entrare nella sala riunioni e avvertono i presenti dell’incendio. Hartman chiama i vigili del fuoco affinché intervengano rapidamente, data la gravità della situazione. Charley e Yuri combattono l’incendio, mentre Maddie e Xavier vedono Deborah posseduta che cammina lungo il corridoio e capiscono che è opera di Van Heidt. Van Heidt giustifica i suoi omicidi passati e dice che lo rifarebbe. Dice a Maddie e Xavier che farà in modo che la scuola venga distrutta e che i suoi errori passati non lo tormentano più. Simon colpisce il corpo di Deborah con un estintore e costringe Van Heidt ad abbandonarlo. Xavier corre a cercare aiuto e i vigili del fuoco arrivano in tempo per salvare la scuola e gli studenti. Gli agenti portano via il corpo privo di sensi di Deborah. I vigili del fuoco riescono a spegnere l’incendio, dopodiché Xavier, Nicole, Simon, Claire e Maddie si riuniscono.

Maddie incontra gli spiriti rimasti e dice loro che ha dovuto lasciare gli altri nella foresta. Quinn, Rhonda, Yuri e Charley sono grati di essere ancora presenti nella loro forma spettrale. Yuri attraversa accidentalmente il confine della scuola e si rende conto che questo non ferma più gli spiriti. Tuttavia, gli spiriti nella foresta sono ancora bloccati in quello strano regno e non hanno indizi immediati sul loro potenziale ritorno al regno delle cicatrici o al mondo dei vivi. Presumibilmente dovranno trovare un’altra porta o affidarsi a Maddie per salvarli in futuro. Con i fantasmi ora divisi tra il regno degli spiriti e quello della foresta, la loro unica speranza di rivedersi è Maddie e Simon.

Chi prende il controllo del corpo di Sandra? Perché?

Tre giorni dopo che l’incendio della scuola è stato domato, Maddie e Simon guardano un film insieme. Dopo questo, Sandra dà il benvenuto a Maddie a casa e le chiede di riposarsi a sufficienza, dato quanto ha sofferto recentemente. Si scopre che Van Heidt ha discretamente preso il controllo del corpo di Sandra e sta cercando di vendicarsi di Maddie. All’inizio della narrazione, durante il confronto nel corridoio della scuola, Van Heidt dice a Maddie e Xavier che sta cercando di sopravvivere e che farà di tutto per riuscirci. Van Heidt giustifica i suoi omicidi passati e parla anche di distruggere la chiesa sotto la scuola, che gli ricorda il suo fallimento.

Avverte inoltre Maddie e Xavier che farà tutto ciò che è in suo potere per fermarli se si opporranno ai suoi desideri. Dato che Maddie è stata determinante nel mandare all’aria il suo piano, Van Heidt presumibilmente cercherà vendetta contro di lei e porterà a termine la sua missione di distruggere la scuola per sempre. A causa del suo ruolo in passato e della sua ossessione di mantenere intatti la sua influenza e il suo potere, Van Heidt probabilmente userà il corpo di Sandra per influenzare le decisioni di Maddie e spingerla verso azioni rischiose in futuro. Pertanto, il destino di Maddie rimane sconosciuto mentre la sua saga continua nel mondo dei vivi.