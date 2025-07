L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t: il poster ufficiale

Ecco il poster ufficiale di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il terzo capitolo della saga di prestigiatori più amata del cinema con la regia di Ruben Fleischer con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt con Rosamund Pike e Morgan Freeman.

La trama di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t

I maghi del crimine sono tornati! Al loro fianco, una nuova generazione di illusionisti riscrive le regole dello spettacolo con numeri mozzafiato, colpi di scena e sorprese che sfidano l’immaginazione. Un’esperienza visiva che sul grande schermo si trasforma in spettacolo puro.

