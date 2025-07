I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Matt Shakman rivela i piani iniziali per Franklin Richards

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) finalmente al cinema, è tempo di iniziare a parlare di ciò che il film stabilisce per il futuro del MCU. Sapevamo già da tempo che si introduce Franklin Richards (qui la sua storia), un personaggio che i lettori di fumetti sapranno essere un potentissimo manipolatore della realtà. Egli destinato a diventare un personaggio chiave in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, e in questo film abbiamo un assaggio del suo potere nell’atto finale, quando resuscita sua madre, Sue Storm.

Alcuni fan hanno espresso perplessità riguardo alla scena, ma Entertainment Weekly ha confermato con il regista Matt Shakman, che Frankin usa effettivamente il Potere Cosmico per riportare in vita sua madre. Ora che questo è stato chiarito, Shakman ha rivelato un grande cambiamento nel ruolo di Franklin nel reboot. Ciò avrebbe portato a grandi cambiamenti nella trama stessa, tra cui una sequenza iniziale molto diversa. “Per molto tempo, il bambino nasceva all’inizio del film”, ha spiegato il regista.

“Poi ci siamo resi conto che sarebbe stato meraviglioso vedere la preparazione della casa per il bambino e i preparativi per accoglierlo. Quindi abbiamo deciso di spostare la nascita di Franklin a metà del film, il che mi ha anche permesso di combinarla con alcuni di questi altri momenti”. Shakman ha poi aggiunto che “era sempre stato previsto che Franklin nascesse nello spazio [ma] prima nasceva durante un salvataggio in una stazione spaziale all’inizio del film”.

“Quindi farlo nascere nello spazio mentre i protagonisti vengono inseguiti da Silver Surfer mentre viene anche catapultato intorno a una stella di neutroni, è stato come prendere l’idea già stressante del parto e amplificarla mille volte, una cosa molto in stile Fantastici Quattro. Ma è stato anche un piccolo omaggio a 2001”, ha continuato, “questa idea di un bambino spaziale, che ha il Potere Cosmico, che nasce nello spazio. Ha un destino”.

Quel destino si realizzerà in Avengers: Doomsday, se la scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è indicativa, ed è possibile che ricoprirà lo stesso ruolo dei Beyonders o di Molecule Man nel fumetto Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esab Ribic. Potrebbe inoltre essere proprio Franklin a dare luogo al reset già anticipato da Kevin Feige.

