Elden Ring: Cailee Spaeny potrebbe riunirsi con Alex Garland

Dopo Civil War, 28 anni dopo e mentre aspettiamo nelle sale italiane Warfare – Tempo di Guerra, Alex Garland continua a lavorare tantissimo e sembra adesso arrivato il momento di dedicarsi all’adattamento di Elden Ring, il famoso videogioco acclamato dalla critica. Ambientato in un mondo dark fantasy, il gioco è basato su una storia scritta dall’autore di Game of Thrones George R.R. Martin. In precedenza, era stato annunciato che Martin avrebbe ricoperto il ruolo di produttore del film A24 di Garland insieme ad Andrew Macdonald, Allon Reich e Vince Gerardis.

A produrre il film sarà A24 che sta ampliando sempre di più il ventaglio di generi e autori che prende sotto la sua ala. Secondo lo Scooper Jeff Sneider, sembra che Cailee Spaeny sarebbe in trattative per recitare nel film diretto da Garland. Se la cosa dovesse essere confermata, Spaeny si troverebbe alla sua seconda collaborazione con il regista e sceneggiatore che già l’ha diretta in Civil War.

L’ultima notizia che avevamo riportato in merito al film su Elden Ring riguardava non solo l’arruolamento di Alex Garland ma anche l’eventuale partecipazione al film di Kit Connor, star di Heartstopper e membro del cast corale di Warfare, dal 21 agosto nei nostri cinema.