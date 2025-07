Peacemaker – Stagione 2: James Gunn svela due nuovi poster!

Il nuovo trailer della seconda stagione di Peacemaker debutterà domani durante il panel del San Diego Comic-Con e, in attesa dell’evento, James Gunn e HBO Max hanno condiviso due nuovi poster (li si può vedere qui e qui). Il primo mostra Christopher Smith (John Cena) che guarda un murale raffigurante la sua versione alternativa (che indossa un casco ridisegnato), mentre il secondo aggiunge il resto della squadra, che nella prima stagione si è soprannominata 11th Street Kids. “Se non riesce a trovare la pace qui, forse la troverà altrove”, ha scritto Gunn nel suo post.

Il regista ha poi aggiunto: “La storia di Superman e della DCU continua con la seconda stagione di Peacemaker il 21 agosto”. Il riferimento specifico a Superman indica che David Corenswet apparirà nei panni dell’Uomo d’Acciaio? Gunn ha già rivelato che in un episodio di questa nuova stagione ci sarà un cameo importante, ma questo potrebbe semplicemente riferirsi ad alcuni punti della trama che sono stati impostati nel film. Sappiamo però che appariranno personaggi come Guy Gardner, Hawkgirl e Maxwell Lord.

La seguente sinossi conferma praticamente la teoria secondo cui Smith si infiltrerà in una realtà alternativa e tenterà di prendere il posto del Peacemaker di quell’universo (che, presumibilmente, è molto più apprezzato nella comunità dei supereroi): “Nella seconda stagione, Peacemaker scopre un mondo alternativo dove la vita è tutto ciò che desidera. Ma questa scoperta lo costringe anche ad affrontare il suo passato traumatico e a prendere in mano il proprio futuro”.

Tutto quello che sappiamo della stagione 2 di Peacemaker

“La gente sta capendo che la seconda stagione di Peacemaker riguarda due dimensioni, e questo è davvero il cuore della serie”, ha spiegato Gunn durante una recente intervista con Rolling Stone. “Ma non è che una di queste sia la vecchia DCEU e l’altra la DCU. La questione viene affrontata in modo diverso, in modo molto diretto in una stagione in cui quasi tutto nella prima stagione è canonico e alcune cose non lo sono. E infatti ho registrato un podcast con gli attori Steve Agee e Jen Holland“.

“Abbiamo parlato di ogni episodio di Peacemaker e in quegli episodi ho spiegato cosa è canonico e cosa non lo è. In pratica ho eliminato alcune piccole cose della prima stagione di Peacemaker che non sono canoniche, come Aquaman. Ma la maggior parte delle cose è canonica“. Stando a queste parole di Gunn, sarà dunque interessante scoprire cosa la seconda stagione aggiungerà alla storia di Peacemaker e come lo renderà a tutti gli effetti un personaggio del DC Universe.

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”, è stato poi riferito. I dettagli precisi sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma sappiamo che Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. e cercherà di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

La serie arriverà a partire dal 21 agosto.

