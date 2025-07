I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista spiega la scena mid-credits

Il Marvel Cinematic Universe ha ufficialmente introdotto uno dei personaggi più importanti della Marvel Comics in I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione). Nella prima scena dopo la fine del film, ambientata quattro anni dopo, Sue Storm vede infatti un uomo con un mantello verde, con una maschera molto familiare in mano, interagire con Franklin Richards, dando così agli spettatori il primo assaggio di Victor von Doom, alias Dottor Destino.

Ash Crossan di ScreenRant ha ora parlato con il regista Matt Shakman in un’intervista esclusiva, in cui gli è stato chiesto di approfondire questa scena di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Shakman non solo ha confermato che è stata diretta dai fratelli Russo, ma ha anche spiegato che c’erano molte varianti di questo momento. “Abbiamo sempre saputo che quel tipo di anticipazione avrebbe fatto parte dei titoli di coda di questo film, perché c’è molto da preparare“, ha affermato il regista.

“Quella scena si è evoluta nel corso degli anni e avevamo molte versioni diverse di come potesse svolgersi. E questa è davvero divertente”. Shakman non ha però al momento condiviso quali fossero queste altre versioni della scena. Come noto, Avengers: Doomsday, che vedrà protagonisti i quattro personaggi principali di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, è attualmente in produzione e si svolgerà senz’altro a partire proprio da questa scena mid-credits.

Cosa la scena mid-credits di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ci anticipa di Avengers: Doomsday

Sebbene Dottor Destino sia essenzialmente uno dei più grandi easter egg (scopri qui gli altri) e riferimenti Marvel in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i commenti di Shakman dimostrano quanto Marvel stia prendendo sul serio il debutto del personaggio nell’MCU. Dato che Destino cambierà per sempre l’MCU in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, il film offre sicuramente un primo assaggio emozionante del personaggio.

Il finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi alza inoltre la posta in gioco per gli eroi, poiché Franklin è molto probabilmente in grave pericolo a causa dell’arrivo di Dottor Destino. Il villain sembra molto interessato al bambino e ai suoi indicibili poteri. Molto probabilmente, lo rapirà e lo porterà con sé su Terra-616, dove i Fantastici Quattro si recheranno nel tentativo di recuperarlo. Da qui avrà quindi probabilmente inizio il prossimo film sugli Avengers. Il coinvolgimento diretto dei fratelli Russo nella creazione di Victor rende anche questo film più organicamente legato a Doomsday.

