Lilo & Stitch 2 riceve un entusiasmante aggiornamento sulla sceneggiatura dopo il traguardo di 1 miliardo di dollari

Il film in fase di sviluppo Lilo & Stitch 2 riceve un importante aggiornamento alla sceneggiatura, mentre il suo predecessore continua a sbancare il botteghino. Lilo & Stitch, il live-action del 2025 che reinterpreta l’amato film d’animazione Disney del 2002, è stato un successo travolgente sin dal suo debutto nel weekend del Memorial Day. Ad oggi, il film è l’unico film hollywoodiano dell’anno ad aver incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Di conseguenza, la Disney ha ufficialmente dato il via libera a Lilo & Stitch 2, con l’annuncio arrivato poco più di un mese dopo l’uscita del suo predecessore. Non è stata fissata alcuna data di uscita e il cast rimane ancora da confermare, ma si prevede che il cast principale tornerà.

Ora, il sequel ha fatto un grande passo avanti. Secondo Deadline, l’autore originale di Lilo & Stitch, Chris Sanders, è entrato a far parte del team per scrivere il sequel live-action. Sanders ha lavorato come co-regista e co-sceneggiatore del film del 2002 insieme a Dean DeBlois.

Per il live-action Lilo & Stitch, Sanders è tornato a doppiare Stitch, un ruolo che ricopre sin dall’inizio della serie. Tuttavia, Dean Fleischer Camp ha assunto la regia, mentre Chris Kekaniokalani Bright e Mike Van Waes hanno scritto la sceneggiatura.

Cosa significa questo per Lilo & Stitch 2

Il sequel ha un grande slancio in questo momento

Con Lilo & Stitch 2 che si è assicurato uno sceneggiatore a quasi un mese dall’annuncio iniziale, sembra che il sequel stia procedendo senza troppe difficoltà. In passato, la Disney ha occasionalmente incontrato difficoltà nello sviluppo di sequel e seguiti dei suoi remake live-action, ma Lilo & Stitch 2 sembra avere lo slancio necessario per evitare questo calo.

Considerando l’enorme successo al botteghino del primo film, non sorprende che la Disney voglia accelerare i tempi per il sequel. Supponendo che Sanders riesca a produrre presto una sceneggiatura e che non siano necessarie riscritture da parte di altre persone, Lilo & Stitch 2 potrebbe entrare in produzione il prossimo anno e ottenere una data di uscita nel 2027.

L’assunzione di Sanders suggerisce anche che la Disney è intenzionata ad espandere la mitologia di Lilo & Stitch in modo significativo. Essendo uno dei creatori originali del franchise, Sanders ha una buona comprensione di come funziona l’universo e probabilmente saprà come mantenere intatto lo spirito della storia originale.