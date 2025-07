Euphoria – stagione 3: Hans Zimmer firmerà la colonna sonora

Il leggendario compositore Hans Zimmer, noto per le sue decine di colonne sonore iconiche in film come Il cavaliere oscuro, Dune: Parte Due, Top Gun: Maverick e Il gladiatore, fornirà la colonna sonora della terza stagione della serie HBO Euphoria.

Secondo Deadline, il creatore della terza stagione di Euphoria, Sam Levinson, “ha scritto la terza stagione della serie drammatica della HBO Euphoria ascoltando le colonne sonore di Interstellar e True Romance,” entrambe create da Zimmer. Zimmer comporrà la colonna sonora originale della terza stagione di Euphoria insieme al musicista britannico Labrinth, che ha fornito la celebre musica delle prime due stagioni della serie.

Sebbene Zimmer abbia lavorato principalmente nel cinema nel corso della sua decennale carriera, Euphoria non sarà la sua prima incursione nella narrativa televisiva. Ha co-prodotto la colonna sonora della prossima serie Apple Chief of War con Jason Momoa e ha composto la musica tema di serie vincitrici di Emmy come The Crown e The Pacific.

Cosa significherà la colonna sonora di Hans Zimmer per la terza stagione di Euphoria

La terza stagione avrà senza dubbio la migliore colonna sonora della serie

Essendo il compositore cinematografico più prolifico al mondo, l’ingaggio di Hans Zimmer è una vittoria incredibile per la terza stagione di Euphoria. Il suo magistrale lavoro musicale ha valorizzato praticamente tutti i film e i progetti televisivi a cui ha partecipato, e la terza stagione di Euphoria non farà sicuramente eccezione.

Sarà molto interessante vedere cosa riusciranno a creare Zimmer e Labrinth insieme e come co-compositori della terza stagione di Euphoria. Labrinth ha costruito gran parte della sua carriera musicale di successo sul suo sound caratteristico nelle stagioni 1 e 2 di Euphoria, che è diventato una parte fondamentale dello show stesso.

Sebbene in studio ci sarà sicuramente un po’ di dinamica maestro-allievo, Labrinth ha dimostrato di essere all’altezza del compito, soprattutto dopo aver offerto una delle performance più straordinarie al Coachella 2023. Qualunque cosa lui e Zimmer abbiano in serbo, i fan di Euphoria possono aspettarsi un soundscape orchestrale davvero strabiliante.