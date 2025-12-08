HomeCinema News2025

Los Angeles Film Critics Association: Una Battaglia dopo l’altra domina la premiazione

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Teyana Taylor in Una battaglia dopo l'altra

L’avanzata di Una Battaglia dopo l’altra non accenna a rallentare. Anzi, sta accelerando. L’adattamento di Paul Thomas Anderson del romanzo di Thomas Pynchon “Vineland” è stato il beniamino della Los Angeles Film Critics Association, portando a casa tre premi per miglior film, miglior regia e miglior interpretazione non protagonista per Teyana Taylor.

In occasione del 51° incontro annuale per determinare i migliori successi cinematografici dell’anno, Una Battaglia dopo l’altra si unisce a una serie di successi da Oscar come “The Hurt Locker” (2009), “Il caso Spotlight” (2015), “Moonlight” (2016) e “Parasite” (2019) e “Anora” dell’anno scorso, tutti vincitori dell’Oscar come miglior film.

L’elenco completo dei vincitori dei Los Angeles Film Critics Association è disponibile di seguito:

  • Miglior film: “Una Battaglia dopo l’altra” (Warner Bros.)
  • Regia: Paul Thomas Anderson, “Una Battaglia dopo l’altra” (Warner Bros.)
  • Migliori interpreti: Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” (A24) ed Ethan Hawke, “Blue Moon” (Sony Pictures Classics)
  • Migliori interpreti non protagonisti: Stellan Skarsgård, “Sentimental Value” (Neon) e Teyana Taylor, “Una Battaglia dopo l’altra” (Warner Bros.)
  • Sceneggiatura: “Un semplice incidente” (Neon) — Jafar Panahi
  • Animazione: “Little Amélie or the Character of Rain” (GKids)
  • Cinematografia: “Train Dreams” (Netflix) — Adolpho Veloso
  • Montaggio: “Marty Supreme” (A24) — Ronald Bronstein e Josh Safdie
  • Scenografia: “I Peccatori” (Warner Bros.) — Hannah Beachler
  • Colonna sonora: “Sirāt” (Neon) — Kangding Ray
  • Film non in lingua inglese: “The Secret Agent” (Neon)
  • Documentario/Film non-fiction: “My Undesirable Friends: Part 1 — Last Air in Moscow” (Autodistribuito)
  • Premio Nuova Generazione: Eva Victor, “Sorry, Baby” (A24)
  • Premio Douglas Edwards per il cinema sperimentale: Albert Serra, “Afternoons of Solititude” (Grasshopper Films)
  • Premio Speciale Douglas Edwards: Thom Andersen per il suo Opere
  • Premio alla carriera: Philip Kaufman
  • Menzione speciale: Judy Kim del Gardena Cinema, uno storico cinema monosala da 800 posti, che opera come cinema indipendente e punto di riferimento per la comunità da quando la famiglia Kim ne ha assunto la proprietà nel 1976.
Articolo precedente
It: Welcome to Derry, in che modo la storia più tragica di Stephen King è stata portata sul piccolo schermo
Articolo successivo
Peacock – Un uomo (quasi) perfetto, recensione: la costruzione di una vita in affitto
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved