Luca Guadagnino ha trovato il suo Elon Musk per Artificial

La star di The Studio Ike Barinholtz è in trattative per interpretare il miliardario ed ex alleato di Donald Trump, Elon Musk, nel prossimo film di Luca Guadagnino, Artificial, in produzione presso Amazon MGM.

Come annunciato in precedenza, il film vedrà protagonisti Andrew Garfield e il recente candidato all’Oscar Yura Borisov (“Anora“) ed è descritto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale“. Le prime indiscrezioni suggeriscono che Artificial sarà incentrato sull’azienda di intelligenza artificiale OpenAI e sul periodo del 2023 in cui il suo CEO Sam Altman è stato licenziato e riassunto in pochi giorni.

Simon Rich (“An American Pickle”) ha scritto la sceneggiatura e sarà il produttore insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, oltre a Jennifer Fox.

Artificial riunisce Guadagnino e Amazon MGM Studios. Secondo le prime indiscrezioni, oltre a Borisov e Garfield, anche Monica Barbaro (vista in A Complete Unknown) sarebbe in lizza per i ruoli principali in Artificial.

Ricordiamo che Luca Guadagnino arriverà al Lido per la prossima Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia per presentare il suo After the Hunt, che sarà proiettato Fuori Concorso.