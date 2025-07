Yura Borisov per Artificial di Luca Guadagnino

Yura Borisov, che ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per la sua acclamata interpretazione al fianco di Mikey Madison in Anora di Sean Baker, è stato ufficialmente scelto per il prossimo film di Luca Guadagnino Artificial.

Il film, la cui produzione è affidata ad Amazon MGM, è descritto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale“. Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, oltre a Jennifer Fox.

In Russia, Yura Borisov è considerato una vera e propria star, con oltre 50 film al suo attivo, tra cui “Il capitano Volkonogov è fuggito” e “L’influenza di Petrov” di Kirill Serebrennikov. Si è imposto alla ribalta del pubblico occidentale come uno dei protagonisti di “Compartimento numero 6“, vincitore del Gran Premio di Cannes, che gli è valso una nomination come miglior attore agli European Film Awards.

Ma è stata la sua interpretazione pacata (e il suo primo ruolo in lingua inglese) nei panni di Igor, uno scagnozzo riluttante dal cuore d’oro, nella commedia di Baker, vincitrice di una Palma d’Oro e di numerosi premi Oscar, che lo ha catapultato nei circoli di Hollywood, ottenendo nomination agli Oscar, ai SAG, ai BAFTA, ai Golden Globe, ai Critic’s Choice e agli Independent Spirit Award.

I prossimi progetti di Yura Borisov includono il debutto alla regia di Emily Mortimer “The Poet” per A24 e l’adattamento in lingua russa di Anna Karenina di Netflix “Anna K.”

Artificial riunisce Guadagnino e Amazon MGM Studios. Ha recentemente diretto “After the Hunt“, con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, che lo studio distribuirà nelle sale il 10 ottobre, e “Challengers” dello scorso anno, con Zendaya. Secondo le prime indiscrezioni, oltre a Borisov, anche Garfield e Monica Barbaro sarebbero in lizza per i ruoli principali in Artificial.