Luther: il nuovo film con Idris Elba è stato confermato da Netflix

Idris Elba sta per riprendere ancora una volta il suo ruolo in un nuovo lungometraggio Luther di Netflix, che seguirà gli eventi della serie TV originale e del film Netflix Luther: The Fallen Sun.

Netflix ha rivelato che Idris Elba reciterà ancora una volta al fianco di Ruth Wilson, che non era presente nel film Netflix del 2023 The Fallen Sun, ma nella serie originale. Anche Dermot Crowley sarà nel nuovo thriller, che è stato rivelato essere diretto da Jamie Payne, che ha lavorato alla serie originale della BBC e a The Fallen Sun.

Il creatore Neil Cross tornerà a scrivere il nuovo lungometraggio, e quello che si sa finora è che la storia vede una nuova ondata di omicidi casuali a Londra, mentre Luther viene segretamente richiamato in servizio. Luther deve capire come salvare Londra, cercando allo stesso tempo di salvarsi da tutti coloro che vogliono la morte del detective.

Il regista Payne ha parlato del coinvolgimento di Cross e ha dichiarato:

“Neil ha creato ancora una volta una storia meravigliosamente oscura per riunirci tutti. È una vera gioia tornare sulle strade di Lutherland con i talenti supremi che sono Idris Elba e Dermot Crowley. Sono anche entusiasta di ritrovare la brillante e pericolosa Alice Morgan interpretata dalla straordinariamente talentuosa Ruth Wilson”.

Spoiler in arrivo per Luther

Luther ha debuttato sulla BBC nel 2010 ed è andato in onda per cinque stagioni con un impressionante 88% di rating su Rotten Tomatoes. Segue il detective della omicidi John Luther, che ha lo strano ma utile dono di entrare nella mente degli assassini. Tuttavia, i metodi di Luther per catturare i criminali, mentre affronta anche i propri demoni personali, mettono in pericolo lui e chi gli sta intorno.

Il ritorno della Wilson nei panni della killer psicotica Alice Morgan e dell’interesse amoroso di Luther attirerà molta attenzione da parte dei fan. Alla fine della quinta stagione, Morgan sembrava essere precipitata verso la morte dopo una lotta con Luther in un cantiere edile. Tuttavia, in tipico stile Morgan, sembra che la sua morte possa essere stata inventata o forse apparirà come un frutto dell’immaginazione di Luther e un demone interiore che si personifica.

Cross ha parlato con affetto del ritorno di Crowley, Elba e Wilson:

“Luther, Alice e Schenk sono più che personaggi per me, sono una famiglia”, ha dichiarato Cross. “Non smetto mai di chiedermi dove siano, cosa ne sia stato di loro… e quali orrori potrebbero agitarsi nell’ombra di Londra mentre Luther non c’è. Così abbiamo deciso di riunirci e scoprire cosa succederà dopo”.

Luther: The Fallen Sun di Netflix ha ricevuto una valutazione del 67% su Rotten Tomatoes e ha ottenuto un successo sia commerciale che di critica con un forte debutto sulla piattaforma di streaming. Nonostante le recensioni contrastanti della critica, i fan della serie originale sono stati felici di vedere il loro detective preferito combattere ancora una volta il crimine.

Le riprese del nuovo Luther film inizieranno a febbraio, ma al momento non è ancora stata comunicata la data di uscita.