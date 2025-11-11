Timothée Chalamet brilla nel trailer di Marty Supreme, il nuovo film A24 tra i favoriti agli Oscar

Timothée Chalamet sta precipitando verso la vittoria o il disastro nel nuovo trailer di Marty Supreme, il prossimo film drammatico sportivo della A24. Liberamente ispirato alla carriera del tennista tavolo Marty Reisman, il film di Chalamet segue il suo nuovo protagonista, Marty Mauser, un giovane che crede di poter diventare una superstar internazionale grazie al suo sport.

A differenza del teaser, che mostra più il tono di una storia edificante di un perdente, questo trailer accenna al lato più oscuro del personaggio principale interpretato da Chalamet. La colonna sonora passa da “Forever Young” a “Everybody Wants to Rule the World” e le scene che abbiamo visto prima vengono riposizionate dal punto di vista di un altro personaggio, dipingendo Marty come più ingenuo.

Diretto da Josh Safdie, Marty Supreme vede anche la partecipazione di Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary e Tyler, the Creator, e uscirà nelle sale il giorno di Natale, insieme a The Testament of Ann Lee e No Other Choice. Anche se le recensioni non sono ancora state rivelate, le prime reazioni a Marty Supreme sono estremamente positive. Guarda il nuovo trailer di Marty Supreme qui sotto:

La ricerca della grandezza da parte di Marty si rivela molto difficile per la sua famiglia, mentre altrove le cose sfuggono al controllo. D’altra parte, il caotico film di Safdie sembra essere esattamente il veicolo che Chalamet sperava per aiutarlo a raggiungere l’apice della carriera hollywoodiana, dato che è considerato il favorito nella corsa all’Oscar come miglior attore protagonista del 2026.

Marty Supreme è anche un probabile candidato al premio per il miglior film e probabilmente otterrà altre importanti nomination. È anche allettante paragonarlo a The Smashing Machine di quest’anno, con Dwayne Johnson, un altro dramma sportivo e biopic più tradizionale diretto da Benny Safdie. Tuttavia, dopo il flop al botteghino di The Smashing Machine, ciò che Marty Supreme ha dalla sua parte è un’atmosfera elettrizzante e un approccio non convenzionale.

L’ultimo lungometraggio di Chalamet è stato A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan candidato come miglior film. Chalamet è stato candidato come miglior attore protagonista, apparendo come il secondo classificato dietro Adrien Brody per The Brutalist. La star di Call Me By Your Name sta ora lavorando al prossimo film Dune, riprendendo il ruolo di Paul Atreides al fianco di un cast stellare.

Sebbene abbia una carriera molto più lunga alle spalle, Josh Safdie è probabilmente più conosciuto ora per aver co-diretto Uncut Gems con suo fratello, il film poliziesco e thriller un po’ troppo folle per entrare nelle conversazioni sui premi più importanti. Marty Supreme potrebbe essere il culmine di molteplici carriere, ma prima deve conquistare il botteghino: dovremo aspettare e vedere cosa succederà il 25 dicembre.