Perché Tom Holland dice che Brand New Day non è Spider-Man 4

A meno di un anno dall’uscita, Spider-Man: Brand New Day segnerà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, a cinque anni da Spider-Man: No Way Home. Nonostante i dettagli sulla trama restino riservati, il film vedrà anche la partecipazione di volti noti del Marvel Cinematic Universe come Mark Ruffalo e Jon Bernthal, oltre alla new entry Sadie Sink.

In un’intervista a Complex, Holland ha spiegato perché considera Brand New Day qualcosa di diverso da un semplice Spider-Man 4: «Sembra davvero che non stiamo facendo il quarto film. Stiamo realizzando il primo capitolo di un nuovo corso. È una rinascita, qualcosa di completamente nuovo». Parole che riflettono lo stato emotivo in cui avevamo lasciato Peter: segnato dalla morte di zia May e dimenticato da chi amava, inclusi MJ (interpretata da Zendaya) e Ned (Jacob Batalon).

Il film, che ha recentemente concluso le riprese, introduce anche un nuovo costume per l’eroe. Holland lo descrive come più comodo e flessibile rispetto alle versioni precedenti, progettato per permettere di esplorare nuove sfumature del personaggio. Un ritorno alle origini, già suggerito nel finale di No Way Home, con l’abbandono della tecnologia Stark a favore di una tuta più “classica”.

L’attore ha inoltre confermato che il design trae ispirazione dagli Spider-Man interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield, apparsi come varianti multiversali nel film del 2021. Un omaggio voluto: Holland immagina un Peter che guarda ai suoi “fratelli maggiori” per costruire una nuova identità, ora che non fa più parte di un grande team.

Proprio per questo, Brand New Day promette un Peter Parker profondamente diverso, più solo, più consapevole e finalmente indipendente. Un vero punto di ripartenza per il personaggio e per il franchise, che arriverà nelle sale il 31 luglio 2026.