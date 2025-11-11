Dune: Prophecy – Stagione 2, iniziano le riprese con il primo video dal set

La produzione della seconda stagione di Dune: Prophecy è ufficialmente iniziata. Il successo di Dune e Dune: Parte Due ha reso inevitabile l’espansione del franchise, avvenuta alla fine del 2024 con la prima di Dune: Prophecy su HBO, una serie prequel basata sul romanzo Sisterhood of Dune.

Emily Watson e Olivia Williams interpretano rispettivamente Valya e Tula Harkonnen, mentre cercano di affrontare le difficoltà della Confraternita tra le minacce provenienti da forze esterne.

HBO Max ha condiviso un video su Instagram con il cast per rivelare che le riprese della seconda stagione di Dune: Prophecy sono ora in corso, con la didascalia “Keep the spice flowing” (Lascia che la spezia continui a scorrere).

All’inizio, il video sfoca parte del set (e aggiunge il testo “Withheld by the Sisterhood”) che probabilmente rivelerebbe troppi spoiler sulla prossima stagione. Diversi membri del cast esprimono il loro entusiasmo per il ritorno nella serie prequel di Dune.

La seconda stagione sarà girata in diversi paesi, tra cui Ungheria, Giordania e Spagna.

Oltre all’annuncio delle riprese, HBO ha anche rivelato che Indira Varma di Mission: Impossible – Dead Reckoning, Ashley Walters di Adolescence e Tom Hollander di The White Lotus si sono uniti al cast.

Reciteranno al fianco dei membri del cast di Dune: Prophecy Watson, Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten e Tesse Bonham Jones.

Alison Schapker torna come showrunner insieme ai colleghi produttori esecutivi Jordan Goldberg, Mark Tobey, Kevin Lau, Monica Owusu-Breen, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts.

La prima stagione di Dune: Prophecy si è conclusa con l’arresto di Tula per mano di Desmond. Anche se non si sa molto sulla trama della prossima stagione, Dune: Prophecy 2 conterrà otto episodi, due in più rispetto alla prima stagione.

Finora, la serie fantascientifica ha ottenuto quattro nomination agli Emmy e ha vinto il premio Excellence in Sci-Fi/Fantasy Television ai Costume Designers Guild Awards.

Dune è nato come romanzo di Frank Herbert nel 1965, che ha dato vita a numerosi sequel e a un ampliamento del mondo con l’aiuto di Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Dopo un tentativo di adattare Dune per il grande schermo nel 1984 fallito, Warner Bros. e Denis Villeneuve sono intervenuti quasi 40 anni dopo per creare un successo al botteghino acclamato dalla critica con protagonisti Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista e Zendaya. Tre anni dopo, Dune: Part Two ha ottenuto un successo simile.

Dune: Prophecy – stagione 2, che non ha ancora una data di uscita, non è l’unico progetto di questo franchise che i fan possono aspettarsi nei prossimi anni. Sul grande schermo, Dune: Parte Tre uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026.