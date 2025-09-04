Sam Raimi sta sviluppando il remake del classico horror di Anthony Hopkins con un punteggio RT dell’85%

Secondo alcune indiscrezioni, Lionsgate starebbe lavorando al remake del classico horror cult Magic, con la partecipazione di alcuni maestri del cinema horror. Magic è un film del 1978 con Anthony Hopkins e Ann-Margret, che racconta la storia di un ventriloquo tormentato dal suo pupazzo mentre cerca di ricongiungersi con la sua fidanzata del liceo.

Magic ha ricevuto ottime recensioni e attualmente ha un punteggio dell’87% su Rotten Tomatoes. All’epoca, il critico cinematografico Gene Siskel gli assegnò un punteggio di 4 su 4 e lo definì uno dei suoi film preferiti di quell’anno. Il film non è mai stato riproposto.

Secondo Lionsgate, il creatore di Evil Dead Sam Raimi e il produttore di Weapons Roy Lee sono entrambi produttori del remake di Magic. La sceneggiatura del nuovo film è stata scritta da Mark Swift e Damian Shannon.

Cosa significa questo per Magic

Quest’ultimo annuncio su Magic suggerisce che il film potrebbe finalmente decollare. Anche se la notizia non è stata diffusa ampiamente, Roy Lee ha dichiarato nel 2022 nel podcast Post Mortem with Mick Garris che Raimi era pronto a dirigere una nuova versione del classico horror. Ovviamente, all’epoca non è diventato un film di Sam Raimi.

Sebbene siano stati rivelati gli sceneggiatori di Magic, è interessante notare che non è ancora stato scelto alcun regista. È ancora possibile che Raimi sia pronto a dirigere il film, ma solo il tempo lo dirà. In ogni caso, una storia di cui Lee e Raimi sono chiaramente fan troverà apparentemente la sua strada davanti a un nuovo pubblico.

In copertina: Sam Raimi e Gillian Greene alla prima mondiale di “Il grande e potente Oz!” – Foto di Jean_Nelson via Depositphotos.com