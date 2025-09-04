Channing Tatum aveva sostenuto il provino per Thor: “Ho dovuto imparare a stare fermo”

Channing Tatum è finalmente entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe dopo aver debuttato nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine, ma a quanto pare aveva già provato ad entrare nel mega franchise anni prima nei panni di Thor. Nella sua ultima intervista sulla copertina di Variety, Tatum ha infatti raccontato di aver sostenuto e fallito il provino per interpretare il Dio del Tuono nel film sui supereroi di Kenneth Branagh del 2011.

“Non volevo davvero essere Thor”, ha ammesso Tatum. “Ma volevo fare un’audizione davanti a Kenneth Branagh”. L’audizione in sé non è però andata bene. Come ha spiegato Tatum: “Dopo aver fatto una ripresa, Branagh mi ha detto: ‘Non ti è permesso muoverti. Metti le mani su questa sedia’. E io mi sono bloccato. Ha colpito nel segno. Ho passato i cinque anni successivi cercando davvero di imparare a stare fermo“.

Alla fine, come noto, Chris Hemsworth ha ottenuto la parte di Thor, mentre Tatum è passato a sviluppare un film su Gambit alla 20th Century Fox come parte del franchise “X-Men” dello studio. Gambit è sempre stato la passione dell’attore quando si trattava di supereroi. Il film ha però avuto diversi alti e bassi nel corso degli anni. Una volta era prevista l’uscita nell’ottobre 2016, ma una revisione della sceneggiatura ha ritardato il progetto.

Il progetto, alla fine, non è mai decollato ed è stato accantonato quando la Disney ha acquistato la Fox. Tatum ha dichiarato a Variety nel 2022 di essere rimasto “traumatizzato” dopo aver trascorso anni a cercare di realizzare un film su Gambit, solo per vedere il progetto cancellato, aggiungendo: “Ho spento la mia macchina Marvel. Non sono riuscito a vedere nessuno dei film. Amavo quel personaggio. È stato troppo triste. È stato come perdere un amico, perché ero così pronto a interpretarlo”.

Fortunatamente per lui, ha finalmente avuto la possibilità di interpretare Gambit sul grande schermo grazie al suo ruolo a sorpresa nel blockbuster Marvel dello scorso anno Deadpool & Wolverine. Tatum ha pubblicato sui social media, in occasione dell’uscita del film, una dichiarazione commossa sul fatto di aver finalmente avuto la possibilità di interpretare Gambit ed ora riprenderà per una seconda volta il personaggio apparendo in Avengers: Doomsday, l’atteso primo film della “fase finale” della Saga del Multiverso.

