Frankenstein di Guillermo Del Toro: il rating conferma che sarà violento e per adulti!

Il Frankenstein di Guillermo del Toro continua il trend di successo dell’iconica storia del mostro. Il film Netflix in uscita a novembre è un adattamento dell’omonimo romanzo horror classico del 1818 di Mary Shelley. Il prossimo Frankenstein vanta un cast stellare che include Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz. Charles Dance, Christian Convery, Ralph Ineson. Segna il primo rifacimento di un iconico mostro della Universal da parte di del Toro dopo il suo film vincitore dell’Oscar del 2017, La forma dell’acqua, ispirato a Il mostro della laguna nera del 1954.

Secondo FilmRatings.com, Frankenstein di Guillermo del Toro ha ricevuto una classificazione MPA di R, che continua la tendenza moderna di adattamenti del romanzo originale di Mary Shelley sempre più grafici, violenti e per adulti. La maggior parte dei primi adattamenti o continuazioni più noti del classico letterario sono classificati PG, PG-13 o Approved (nel periodo pre-MPA/MPAA), tra cui il film del 1931 con Boris Karloff, La moglie di Frankenstein del 1935 (che vedeva Karloff tornare al fianco di Elsa Lanchester) e La maledizione di Frankenstein del 1957 (con Christopher Lee e Peter Cushing).

Cosa significa questo per Frankenstein di Guillermo del Toro

Continua anche una tendenza per il regista

La tendenza seguita dal nuovo film di Guillermo del Toro non ha iniziato a prendere piede fino agli anni ’70, che hanno visto l’uscita di una serie di film su Frankenstein classificati R, tra cui The Horror of Frankenstein della Hammer, il film blaxploitation Blackenstein e il controverso Flesh for Frankenstein di Paul Morrissey. Da allora, tra film per famiglie come Hotel Transylvania, Frankenweenie e The Monster Squad, hanno iniziato a spuntare sempre più adattamenti vietati ai minori, tra cui quello di Kenneth Branagh del 1994, il film di Roger Corman del 1990 Frankenstein Unbound e l’adattamento di Bernard Rose del 2015 con Xavier Samuel e Carrie-Anne Moss.

Mary Shelley’s Frankenstein del 1994 vantava un cast stellare che includeva Branagh, Robert De Niro, Helena Bonham Carter, Ian Holm, John Cleese e Aidan Quinn.

Questa classificazione ha senso perché i film di Guillermo del Toro tendono a fondere elementi fantasy con una realtà raccapricciante. Sebbene abbia realizzato film classificati PG e PG-13, la maggior parte della sua produzione è stata classificata R, con Frankenstein che è diventato il suo nono film su 13 a ottenere tale classificazione. Gli altri suoi film classificati R sono Cronos (il suo film d’esordio), Mimic, Il dorso del diavolo, Blade II, Il labirinto del fauno, Crimson Peak, La forma dell’acqua e Nightmare Alley.