Captain America: Brave New World “cementerà” lo status di Sam Wilson come leader degli Avengers

Sebbene Tony Stark (Robert Downey Jr.) fosse probabilmente il fulcro dei precedenti film di Avengers, Steve Rogers era il vero leader degli Avengers e ora con Captain America: Brave New World sembra che Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, erediterà la stessa responsabilità insieme al ruolo di Sentinella della Libertà.

Nel corso di una nuova intervista con Collider, al regista di Brave New World, Julius Onah, è stato chiesto del futuro di Wilson nel MCU: “Tutto quello che dirò è che in questo momento il mio cuore e la mia anima sono in questo film, ma penso che questo sia un film che cementa Captain America e Sam Wilson come il nostro nuovo Captain America come leader degli Avengers in futuro. Quindi sono davvero emozionato di farlo uscire nel mondo.”

Powered by

Sembra quindi che Wilson sarà pronto a guidare la nuova formazione degli eroi più potenti della Terra quando arriverà Avengers: Doomsday. Tuttavia, questo non significa necessariamente che Mackie sarà il protagonista. Anche se siamo certi che Cap avrà un ruolo importante nella storia, abbiamo sentito dire che Spider-Man (Tom Holland), come Iron Man prima di lui, sarà considerato il personaggio principale (anche se si tratta solo di un rumor).

“[Sono] emozionato come un matto”, ha detto Mackie a Total Film in una nuova intervista. “Devi pensare a quanto lavoro e quanto tempo ci è voluto per questo. Mi hanno detto che sarei stato Capitan America cinque anni fa. Quindi ho solo aspettato il mio momento. Ma l’eccitazione deriva dall’idea che la Marvel mi ha dato il miglior cast, mi ha dato la migliore sceneggiatura, mi ha dato la migliore troupe, mi ha dato il miglior regista per fare il miglior film che potessimo fare. E ne sono davvero orgoglioso. Sono orgoglioso del fatto che sia venuto fuori come è venuto fuori, ed è divertente, ed è sentito, ed è divertente, ed è tutto ciò che un film Marvel dovrebbe essere.”

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 13 febbraio.