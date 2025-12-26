HomeCinema News2025

Thor, interpretato da Chris Hemsworth, ritorna con sua figlia nel trailer di Avengers: Doomsday

Thor

L’ultimo trailer di Avengers: Doomsday punta i riflettori su Chris Hemsworth, che fa il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe. Dopo essere stato assente dalla timeline dell’MCU dal 2022, anno di uscita di Thor: Love and Thunder, l’Avenger asgardiano fa finalmente il suo ritorno nel 2026, mentre la saga del Multiverso volge al termine.

Con i trailer di Avengers: Doomsday proiettati prima di Avatar: Fuoco e Cenere, il secondo ha puntato i riflettori sull’amato eroe di Hemsworth. Dopo l’annuncio del suo ritorno nel ruolo nel marzo 2025, l’ultimo trailer ha finalmente fatto luce sulla storia di Thor.

Il filmato mostra Thor da solo nel bosco, in ginocchio con Stormbreaker, che prega Odino di tornare sano e salvo per poter ricongiungersi con sua figlia, Love. Durante la sua voce fuori campo, si vede Love ricevere un bacio sulla fronte da Thor, mentre lui prega per avere la forza di combattere un nuovo male.

Il teaser mostra poi l’originale Avenger impegnato in un’imponente battaglia finale. Questo dopo che il primo trailer aveva svelato che Chris Evans tornerà nei panni di Steve Rogers come parte del cast di Avengers: Doomsday. Restano ancora da pubblicare altri due trailer, che saranno disponibili nel nuovo anno.

Si è discusso molto sul fatto che Hemsworth sia pronto a concludere la sua carriera come icona Marvel, dato che fa parte del franchise dal 2011. Non essendoci notizie su Thor 5, è altamente probabile che The Multiverse Saga possa segnare la fine di un’era per la star australiana.

Non è chiaro se Hemsworth farà parte del cast di Avengers: Secret Wars, dato che al momento sono state rivelate solo poche star. Le riprese del finale della Fase 6 dovrebbero iniziare durante l’estate del 2026.

Il marketing di questo film è una delle tattiche più originali della Marvel Studios da molto tempo, essendo questo uno dei titoli più attesi della serie MCU. Con altri due teaser ancora da svelare, il mondo scoprirà presto cosa riserva la storia di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday arriverà il 18 dicembre 2026.

