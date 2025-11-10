Orphan 3: rivelato un importante aggiornamento e il titolo ufficiale a un anno dall’annuncio

Orphan 3 ha rivelato un importante aggiornamento sullo sviluppo, insieme alla conferma del titolo ufficiale, un anno dopo l’annuncio del sequel dell’horror. Nel novembre 2024, Dark Castle Entertainment ha confermato che un altro film era stato approvato dalla Lionsgate. Nel maggio 2025, la star degli slasher Isabelle Fuhrman ha descritto il terzo capitolo della serie, elogiando la sceneggiatura scritta da David Coggeshall e affermando che era ancora in fase iniziale.

Ora, DiscussingFilm ha pubblicato una foto dal dietro le quinte di Orphan 3, confermando che le riprese del prossimo capitolo sono iniziate. Il nuovo film si intitolerà Orphans e vedrà Fuhrman riprendere il ruolo di Esther. Non sono stati rivelati altri dettagli sul film, se non il ritorno di Coggeshall alla sceneggiatura e William Brent Bell alla regia. Date un’occhiata qui sotto:

‘ORPHAN 3’ has begun filming. The film is titled ‘ORPHANS’ pic.twitter.com/TfyfIJEHeo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 9, 2025

Non è stato rivelato molto su Orphans, oltre al ritorno di Fuhrman, Coggeshall e Bell, che hanno tutti lavorato al prequel del 2022, Orphan: First Kill. Anche se i dettagli della trama non sono stati confermati al momento della stesura di questo articolo, l’attore protagonista lo ha descritto come un “inbetweenquel” durante un’intervista a Bloody Disgusting ad aprile, con eventi che si svolgono prima e dopo il primo film.

Orphan: First Kill è uscito in alcuni cinema e su Paramount+ il 19 agosto 2022, 13 anni dopo l’uscita del film originale. Il sequel ha ottenuto un’accoglienza generalmente positiva da parte della critica, guadagnando il 69% su Rotten Tomatoes. Ha anche incassato 45,6 milioni di dollari al botteghino globale, con un successo tale da giustificare un sequel.

La fine di Orphan: First Kill sembrava fermarsi al punto in cui Esther sarebbe stata successivamente adottata dai Coleman nel film originale. Ma, se il film si svolge sia tra i due film che dopo l’originale, allora la storia raccontata potrebbe aggiungere ancora più tradizione e retroscena al franchise, offerti in modi importanti.

A seconda di come si svolgerà il film, potrebbero esserci alcune risposte più profonde su ciò che Esther ha fatto nell’orfanotrofio e su come questo si colleghi a ciò che le accade dopo gli eventi del film originale. Dato il titolo, Orphans, sembra che questa volta qualcuno del suo passato sarà coinvolto nella sua serie di omicidi.

Con le riprese appena iniziate, sembra che Orphan 3 abbia molti segreti da svelare, con un potenziale cambiamento importante nella sua formula. Anche se non è chiaro come si svolgerà il nuovo capitolo, il film ha un grande potenziale già solo per il titolo. Questo potrebbe renderlo un sequel unico, dato che la storia di Ether si espande in modi nuovi.