Marvel Studios: aggiornamenti su Doctor Strange 3 e Shang Chi 2!

I Marvel Studios hanno dovuto affrontare la loro giusta dose di sfide da quando è iniziata la Multiverse Saga. Per cominciare, lo studio ha dovuto fare i conti con un cambio di CEO alla Disney, una pandemia e gli scioperi di Hollywood del 2023.

Non c’è da stupirsi che queste ultime due Fasi siano sembrate un po’ sconnesse. Sono stati introdotti nuovi personaggi in film e serie TV solo per essere M.I.A. (miss in action) da allora. Nel frattempo, sequel e threequel che una volta sembravano scontati devono ancora materializzarsi.

Powered by

Oggi, l’insider Daniel Richtman riporta la notizia che né Doctor Strange 3 né Shang-Chi 2 inizieranno le riprese prima del 2026. Non è chiaro se Destin Daniel Cretton abbia intenzione di passare direttamente da Spider-Man 4 al sequel di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, anche se è certamente possibile. Per quanto riguarda il seguito di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, è stato precedentemente riferito che Sam Raimi tornerà alla regia.

Entrambi i film erano stati considerati capitoli cruciali della Saga del Multiverso, con i Dieci Anelli di Shang-Chi che si prevedeva fossero legati a Kang il Conquistatore (motivo per cui abbiamo visto quell’immagine ad anello in Ant-Man and The Wasp: Quantumania). Al momento, diremmo che entrambi i progetti sono stati probabilmente revisionati per far parte della Mutant Saga.

Marvel Studios al lavoro su Strange Academy?

Su una nota più allegra, si dice che la serie Strange Academy, di cui si vociferava da tempo, abbia ricevuto il via libera ufficiale dai Marvel Studios. In passato, è stato riferito che lo Stregone Supremo di Benedict Wong, Wong, sia al centro della scena, probabilmente addestrando la prossima generazione di stregoni dopo il devastante attacco di Scarlet Witch a Kamar-Taj.

Non vediamo Strange dal 2022, ma in una recente intervista che ripercorre la sua carriera, Benedict Cumberbatch ha confermato che girerà Avengers: Doomsday quest’anno.

“Questo è Doctor Strange”, ha esordito l’attore britannico. “È un personaggio Marvel e, beh, sarò molto onesto, la gioia di interpretarlo è immensa. Ma la gioia di interpretarlo significa anche che posso contribuire a creare e dare vita a storie e scritti meno commerciali. È un dono in molti, molti modi nella mia vita di produttore e attore. Adoro interpretarlo. È molto divertente. Non vedo l’ora che arrivi Avengers l’anno prossimo, che sta scatenando una tempesta”, ha anticipato Cumberbatch.

Per quanto riguarda Shang-Chi 2, che una volta si diceva si intitolava Shang-Chi and the Wreckage of Time, Simu Liu ha detto: “Dirò questo. Sta sicuramente succedendo, probabilmente dovrei iniziare con questo. Penso di parlare per me e per Destin [Daniel Cretton], il nostro regista di ritorno, quando dico che siamo più che entusiasti di tornare a farne parte”.