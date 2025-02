Maya Hawke spiega come i social media di un attore abbiano influenzato in modo scioccante il processo di casting a Hollywood

Nonostante sia una delle star emergenti più prolifiche di Hollywood, Maya Hawke rivela come sia stata informata di quanto la presenza di un attore sui social media possa essere importante nella produzione di un film nell’attuale panorama hollywoodiano. Figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, la star ha debuttato come attrice nel 2017 nell’adattamento della miniserie della BBC Little Women, ma il suo ruolo di successo sarebbe arrivato con il suo debutto come Robin Buckley nella terza stagione di Stranger Things. Dopo aver ottenuto consensi e il sostegno dei fan, Hawke è stata promossa come attrice regolare della serie e ha ripreso il suo ruolo un’ultima volta nella quinta stagione di Stranger Things.

Parlando con Josh Horowitz su Happy Sad Confused, la Hawke ha rivelato di aver notato un notevole cambiamento nel modo in cui Hollywood si approccia ai social media. Pur essendo meno entusiasta di app come Instagram, ha imparato che un seguito online può fare la differenza nella produzione di un film. Quando ha informato alcuni registi della sua intenzione di abbandonare il panorama online, essi le hanno risposto che era stato loro assegnato un determinato numero di follower che un cast deve collettivamente ottenere per ricevere qualsiasi tipo di approvazione da uno studio.

“È come dire: ‘Non mi interessa Instagram; Instagram fa schifo’. Giusto, ma per tua informazione, se hai più di questo numero di follower, puoi ottenere i finanziamenti per il film. Beh, io voglio fare il film, quindi sai, è una linea davvero confusa da seguire. Ho parlato con tanti registi intelligenti, sto parlando con loro di come ho intenzione di cancellare il mio Instagram, e loro mi dicono: “Per tua informazione, quando faccio il casting per un film con alcuni produttori, mi danno un foglio con la quantità di follower collettivi che devo ottenere dal cast che ho scelto”.

La Hawke ha persino dichiarato di essere stata informata di cosa sarebbe successo se avesse deciso di rimuovere la sua presenza sui social media. L‘account del suo collega di cast avrebbe dovuto compensare il numero di follower che sarebbero mancati dal profilo cancellato della Hawke. Ecco la dichiarazione della Hawke:

“Quindi, se cancelli il tuo Instagram e io perdo quei follower, sappi che questi sono i tipi di persone che devo scegliere intorno a te”.

Cosa significa la rivelazione di Hawke per l’attuale panorama hollywoodiano

L’attenzione ai follower è l’evoluzione di una pratica controversa e più vecchia del settore

Hollywood ha una storia comprovata di sfruttamento della popolarità di una star per lo sviluppo di film. Dagli anni ’20 agli anni ’60, il “sistema delle star” ha visto gli studi costruire personaggi per attori famosi per creare una figura idealizzata che potesse attirare il pubblico o essere facilmente identificata grazie ai tipi di ruoli che avrebbero interpretato. Questa tendenza ha portato a apparizioni pubbliche e a un’attenta gestione delle pubbliche relazioni per mantenere l’illusione. Questo spesso si ripercuoteva sulla vita personale dei soggetti, poiché erano costretti a vivere secondo le norme sociali previste dall’epoca e a nascondere qualsiasi accenno di negatività o deviazione da esse per evitare di essere messi sotto esame.

Anche se il “sistema delle star” potrebbe non avere più lo stesso peso di un tempo grazie ai cambiamenti del settore, molti critici dubitano che il concetto di star del cinema sia ancora rilevante. È indubbio che alcuni elementi di questo concetto esistano ancora in qualche forma. I social media offrono una connessione istantanea tra un artista e il suo pubblico in un modo che i giornalisti scandalistici e i pubblicitari del passato non avrebbero potuto nemmeno immaginare. Con la rivelazione di Hawke, è chiaro che gli studios sono stati desiderosi di adattare le loro tattiche all’era moderna, assicurandosi che chiunque venga scelto possa raggiungere il più ampio bacino demografico possibile.