Mickey 17 con Robert Pattinson non ottiene il punteggio di Parasite su Rotten Tomatoes ma è comunque molto alto!

Mickey 17 di Bong Joon-ho ha debuttato su Rotten Tomatoes con un buon punteggio che segna un forte ritorno per il regista vincitore di un Oscar. Il film è un adattamento di alto livello del romanzo Mickey 7 di Edward Ashton. Mickey 17 ha come protagonista Robert Pattinson nei panni di Mickey Barnes, un “lavoratore sacrificabile che rigenera una nuova versione di sé stesso dopo ogni morte durante una pericolosa missione di colonizzazione di un pianeta ghiacciato. Pur non raggiungendo i livelli del quasi perfetto 99% di Parasite su Rotten Tomatoes, Mickey 17 ha avuto un ottimo inizio con la critica.

A poche settimane dall’uscita del film, Rotten Tomatoes ha calcolato il punteggio di debutto di Mickey 17. Al momento della stesura di questo articolo, la commedia nera di fantascienza ha ottenuto l’84% di approvazione da parte dei critici sulla piattaforma di recensioni aggregate, calcolato sulla base di 25 recensioni. Anche se il punteggio è ben al di sotto del precedente successo di Bong con il film Parasite, vincitore di un Oscar, è comunque un buon inizio per il film.

Powered by

Cosa significa il punteggio della critica per Mickey 17

Un forte ritorno sullo schermo dopo un’interruzione di sei anni

Da quando ha debuttato alla regia con la commedia nera Barking Dogs Never Bite, Bong Joon-ho si è distinto come uno dei pochi registi nella storia ad aver ottenuto per ogni film della sua filmografia un punteggio positivo sulla scala Rotten Tomatoes. Anche se ha sperimentato diversi generi, adattando romanzi grafici di fantascienza con Snowpiercer fino a thriller neo-noir ispirati a casi di cronaca nera come Memorie di un assassino, è chiaro che i critici rimangono affascinati dal lavoro dello scrittore/regista.

Tuttavia, anche se Mickey 17 potrebbe partire alla grande sulla piattaforma, il suo punteggio più modesto su Rotten Tomatoes potrebbe creare problemi per la risposta del pubblico. Fino a questo punto, nessuno dei suoi film ha visto il punteggio del pubblico superare quello della critica, con molti addirittura che si sono trovati fino a 22 punti sotto di loro. Anche se i critici e il pubblico non sono sempre d’accordo, se c’è generalmente una risposta più cauta da parte loro nei confronti dei film di Bong, anche Mickey 17 potrebbe trovarsi nella parte bassa della scala Fresh.