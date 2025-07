Michael Douglas parla del suo ritiro dalla recitazione: “Mi sono reso conto che dovevo smettere”

Dopo una carriera cinematografica durata quasi 60 anni, i giorni da protagonista di Michael Douglas potrebbero essere ormai alle sue spalle. Al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, il due volte vincitore dell’Oscar ha recentemente affermato che, a meno che non gli venga offerto “qualcosa di speciale” da interpretare, non ha “alcuna intenzione” di tornare a recitare in futuro.

“Ho avuto una carriera molto intensa. Ora non lavoro più dal 2022 perché ho capito che dovevo smettere”, ha aggiunto. “Ho lavorato duramente per quasi 60 anni e non volevo essere una di quelle persone che muoiono sul set. Non ho alcuna intenzione di tornare. Non dico che sono in pensione, perché se si presentasse qualcosa di speciale tornerei, ma altrimenti no”.

Douglas ha poi detto di avere “un piccolo film indipendente” per il quale sta “cercando di ottenere una buona sceneggiatura”, ma ha concluso affermando che, “nello spirito di mantenere un buon matrimonio”, per ora è “felice di interpretare la moglie” della sua compagna di lunga data, Catherine Zeta-Jones.

All’attuale allontanamento dal mondo della recitazione da parte di Michael Douglas si accosta anche una forte preoccupazione dell’attore per la situazione politica nel suo Paese. Il vincitore dell’Oscar ha infatti affermato che la nazione sta attualmente “flirtando con l’autocrazia”. “In generale, lo vedo come un modo per sottolineare quanto sia preziosa la democrazia, quanto sia vulnerabile e quanto debba essere sempre protetta”, ha spiegato.

“Spero che ciò con cui stiamo lottando in questo momento sia un promemoria di tutto il duro lavoro che i cechi hanno fatto per ottenere la loro libertà e indipendenza. La politica ora sembra essere finalizzata al profitto. Il denaro è entrato nella democrazia come centro di profitto. Le persone entrano in politica ora per fare soldi. Negli Stati Uniti abbiamo mantenuto un ideale, un idealismo che ora non esiste più”.