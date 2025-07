Superman: per James Gunn è un film politico su un “immigrato proveniente da altri luoghi”

James Gunn parla apertamente di ciò che rappresenta realmente il suo Superman. Nella sua intervista di domenica al Times di Londra, il capo della DC Studios ha approfondito i temi e le idee alla base del suo attesissimo nuovo film e ha spiegato che l’epopea del supereroe racchiude “la storia dell’America” e, a un livello fondamentale, parla di un uomo alla ricerca di una vita migliore lontano dalla sua casa d’origine.

“Voglio dire, ‘Superman’ è la storia dell’America”, ha spiegato Gunn. “Un immigrato che è arrivato da altri luoghi e ha popolato il Paese, ma per me è soprattutto una storia che dice che la gentilezza umana di base è un valore e qualcosa che abbiamo perso”. Gunn ha riconosciuto che i temi del film possono essere interpretati in modo diverso dai vari gruppi politici, soprattutto considerando l’attuale agitazione a livello nazionale sul tema dell’immigrazione.

Tuttavia, Gunn sostiene gli ideali contenuti in Superman e ha aggiunto che non gli importa se qualcuno si offende. “Sì, può essere interpretato in modo diverso, ma parla della gentilezza umana e ovviamente ci saranno degli idioti che non sono gentili e lo troveranno offensivo solo perché parla di gentilezza. Ma che si fottano“, ha detto. Ha poi aggiunto: “Sì, riguarda la politica. Ma a un altro livello riguarda la moralità. Non uccidere mai, qualunque cosa accada, come crede Superman, o trovare un equilibrio, come crede Lois? Riguarda davvero la loro relazione e il modo in cui opinioni diverse su credenze morali fondamentali possono separare due persone”.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).