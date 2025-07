Ringo Starr ha chiesto delle modifiche alla sceneggiatura del biopic sui Beatles di Sam Mendes

Con i cinema che si preparano alla “British Invasion” in vista dell’evento cinematografico dedicato ai Beatles nel 2028 (quattro film, uno per ogni membro della band), Ringo Starr ha fatto sapere di star facendo in modo che i film siano quanto più accurati possibile. Dopo essere volato a Londra ad aprile per incontrare il regista Sam Mendes, il batterista dei Beatles ha rivelato di avere avuto delle riserve su come è stato descritto il suo primo matrimonio con Maureen Starkey Tigrett nella sceneggiatura del biopic, scritto da Jez Butterworth, Peter Straughan e Jack Thorne.

“Aveva uno sceneggiatore molto bravo, con un’ottima reputazione, che ha scritto una sceneggiatura fantastica, ma che non aveva nulla a che vedere con Maureen e me”, ha spiegato Starr al New York Times. “Non era così che stavamo. Ho detto: ‘Non avremmo mai fatto così’”. Starr si è ora detto soddisfatto della sua rappresentazione nella sceneggiatura, ma rimane scettico su come Mendes girerà quattro film contemporaneamente. “Ma lui farà quello che deve fare, e io gli auguro pace e amore”, ha aggiunto.

Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr nei biopic su Beatles

Sappiamo ormai che gli attori Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn sono ufficialmente stati scelti per interpretare rispettivamente John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison nei quattro biopic che racconteranno la storia dei Beatles ognuno dal punto di vista di uno dei membri della band. Keoghan, che è stato scelto per interpretare Starr, ha raccontato in precedenza il suo incontro “assolutamente incantevole” con il vero percussionista, che “ha suonato la batteria per me”, ricordandolo come “uno di quei momenti in cui rimani semplicemente a bocca aperta e ti blocchi”.

Con l’uscita dei quattro film attualmente fissata al 2028, è ancora presto per avere maggiori novità su questo ambizioso progetto. La curiosità di scoprire come il regista premio Oscar porterà al cinema la storia dell’iconica band è però già alle stelle.