Michael: il trailer del biopic su Michael Jackson arriverà a novembre

Il pubblico cinematografico potrà presto vedere per la prima volta il film biografico su Michael Jackson, poiché sono stati rivelati i dettagli relativi al primo trailer di Michael, in uscita il 24 aprile 2026. Come riportato da Puck, il trailer del biopic sarà presentato in anteprima a novembre, in concomitanza con le proiezioni di Wicked: For Good, che uscirà nelle sale cinematografiche il 21 novembre. Non è però chiaro se il trailer sarà disponibile online prima di allora.

Il film biografico su Michael Jackson vede protagonista il nipote di Jackson, Jaafar Jackson, nel ruolo del Re del Pop, con Colman Domingo, Miles Teller, Kat Graham, Laura Harrier e Nia Long a completare il cast. Il film è diretto da Antoine Fuqua (The Equalizer, Southpaw), con una sceneggiatura di John Logan.

Il debutto del trailer segnerà così la fase finale del lungo percorso del film verso il grande schermo. Michael era inizialmente previsto per l’uscita nelle sale il 18 aprile 2025, ma i ritardi nella produzione hanno portato a un rinvio del film all’ottobre 2025. Sono poi sorti problemi legali che hanno costretto a rielaborare il film e a rinviare la sua uscita all’attuale data del 2026.

Michael sarà diviso in due film

Sempre secondo un articolo di Puck, la questione relativa alla rielaborazione forzata riguarda l’inclusione del caso che coinvolge Jordan Chandler, il quale ha affermato che Michael Jackson avrebbe abusato di lui quando Chandler aveva 13 anni. Jackson alla fine ha pagato un risarcimento di 20 milioni di dollari al ragazzo, ma secondo Puck c’è anche un accordo che vieta ai registi di drammatizzare la storia dei Chandler.

Per questo motivo, è stato deciso di dividere Michael in due film separati. Il primo film, che sarà il trailer mostrato al pubblico a novembre, si concentra sull’ascesa alla fama di Jackson, che ha raggiunto l’apice negli anni ’80. Il secondo film coprirebbe l’ultima parte della vita e della carriera di Jackson, compresi i suoi scandali legali. Tuttavia, non è scontato che il secondo film verrà mai distribuito.

Sebbene le riprese che verrebbero utilizzate nella seconda parte siano state girate, con ulteriori riprese ancora necessarie, l’approvazione della seconda parte dipenderà dall’accoglienza che Michael riceverà dal pubblico. Se il secondo film non verrà approvato, Puck afferma che i produttori semplicemente “distruggeranno” tutte le riprese inutilizzate. Si aggiunge che la Jackson Estate si sta occupando di tutti i costi associati a queste questioni di produzione.

Ciò significa che i primi segnali del parere del pubblico nei confronti del film biografico su Michael Jackson arriveranno con l’uscita del primo trailer. Sulla base dell’attesa per Wicked: For Good, il sequel di Wicked del 2024 che ha incassato 756 milioni di dollari, molte persone vedranno indubbiamente il trailer quando verrà proiettato nei cinema e ciò stabilirà già una prima ricezione nei confronti del biopic.