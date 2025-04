Mikey Madison dice no a Star Wars

Mikey Madison non viaggerà nella galassia lontana lontana per il suo primo progetto dopo aver vinto l’Oscar come miglior attrice. Secondo le fonti di Variety, alla Madison era stato offerto un ruolo nel nuovo film di “Star Wars”, ancora senza titolo, diretto dal regista di “Deadpool & Wolverine” Shawn Levy, ma le conversazioni si sono concluse con la rinuncia della star di “Anora” alla parte. L’attrice è probabilmente interessata a dedicarsi ad altri progetti, forse continuando sulla strada del cinema indipendente.

Come già riportato, lo sceneggiatore Jonathan Tropper (“This Is Where I Leave You”, “The Adam Project”) ha scritto la sceneggiatura del film, che avrà come protagonista Ryan Gosling. Levy sta sviluppando il progetto dalla fine del 2022 e sta anche producendo per la sua società 21 Laps, insieme alla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy. Si dice che il film sia un progetto autonomo non collegato alla Saga degli Skywalker, che si è conclusa con “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” del 2019. Al momento non si hanno altre notizie sul film.

Ancora senza titolo, seguirebbe “The Mandalorian & Grogu”, l’unico film di “Star Wars” ad aver ottenuto il via libera dopo più di cinque anni. Il film, che ha recentemente completato le riprese principali, dovrebbe debuttare il 22 maggio 2026. Sono al momento previsti anche diversi altri progetti, ma si trovano tutti in fase di sviluppo, con date di uscita al momento non confermate.