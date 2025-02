Mikey Madison: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Sono bastati una manciata di film alla giovanissima Mikey Madison per conquistare le attenzioni di tutta Hollywood e lavorare con importanti autori e attori. Oggi, l’attrice divenuta celebre grazie al pluripremiato Anora è una delle interpreti più in voga e più richieste del momento, avendo dimostrato di possedere una capacità attoriale straordinaria. Quello davanti a lei, si prospetta dunque essere un futuro particolarmente radioso.

Ecco 10 cose che forse non sai di Mikey Madison.

I film di Mikey Madison

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice inizia la sua carriera recitando nel film Liza, Liza: Skies are Grey (2017), per poi recitare in Nostalgia (2018), Monster (2018) e C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino (2019), dove ha una piccola parte nel ruolo di uno dei membri della famiglia Manson (è la ragazza a cui Leonardo DiCaprio dà fuoco con il lanciafiamme). Nel 2021 recita in Rhino, mentre nel 2022 torna al cinema in Scream, dove recita accanto a Melissa Barrera e Jenna Ortega. Nel 2023 recita in All Souls e nel 2024 è protagonista assoluta di Anora.

2. Ha preso parte anche a note serie TV. Oltre che per il cinema, Madison si è distinta anche per la sua partecipazione ad un paio di serie TV piuttosto popolari. La prima di queste è Better Things, dove recita in 42 episodi tra il 2016 e il 2022. Tra il 2017 e il 2018, invece, prende parte a 2 episodi di Imposters. Nel 2024 recita invece nella serie La donna del lago.

Le candidature ottenute da Mikey Madison, dai Bafta agli Oscar

3. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Per la sua intensa e struggente interpretazione in Anora (film premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes), Madison ha conquistato importanti riconoscimenti all’interno dell’industria cinematografica. Ha infatti ottenuto candidature come Miglior attrice ai Golden Globe, ai Gotham Independent Film Awards, agli Independent Spirit Awards, ai SAG Awards, ai Critics Choice Awards, agli Oscar e ai Bafta Awards, vincendo proprio quest’ultimo. Madison è inoltre lei la prima candidata all’Oscar in una categoria attoriale – femminile e maschile – ad essere nata dal 1999 in poi.

Mikey Madison in Anora

4. Il ruolo è stato scritto appositamente per lei. Il regista Sean Baker ha dichiarato di essere un fan del lavoro di Mikey Madison da quando l’ha vista in C’era una volta… a Hollywood, al punto che lo ha rivisto solo per vedere le sue scene. Mentre Anora era in fase di sviluppo, ha visto la Madison in Scream con la moglie e produttrice Samantha Quan. Mentre uscivano dal cinema, ha voluto subito contattare il suo agente per questa parte, che è dunque poi stata scritta appositamente per lei.

5. Non ha avuto problemi con le scene di sesso. A Mikey Madison è stato chiesto dal regista Sean Baker se volesse o meno un coordinatore dell’intimità. L’attrice ha affermato di non averne bisogno e dunque tale figura non è stata coinvolta. Madison ha inoltre rivelato che le scene di sesso si sono svolte nella più completa tranquillità e che il regista stesso recitava le diverse posizioni sessuali con sua moglie per dimostrare agli attori cosa voleva che facessero.

Mikaey Madison ha recitato in Scream

6. Ha avuto un ruolo “speciale” nel film. Quando a Mikey Madison è stato detto che il suo personaggio nel quinto Scream sarebbe stato Ghostface, ha pensato che fosse “molto divertente” e che “mi piacerebbe assolutamente farlo. In particolare, mi piacerebbe interpretare il personaggio di Ghostface perché è una rivelazione così interessante e divertente e anche un arco narrativo così folle e imprevedibile per un personaggio”. L’attrice ha inoltre affermato di aver sottovalutato la reazione furiosa dei fan a questa rivelazione e al fatto che il suo personaggio è responsabile della morte dell’amato Dewey di David Arquette, personaggio storico della saga.

Mikey Madison non è su Instagram

7. Non possiede un profilo sul social network. L’attrice ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

Mikey Madison ha un fidanzato?

8. È molto riservata. Madison recita ormai da diversi anni, ma solo di recente è divenutata una star su cui si rivolgono le attenzioni di tutti. Ciò ha naturalmente portato ad una maggiore esposizione della sua attività come attrice ma anche della sua vita privata. Madison ha però dimostrato di voler tenere questa quanto più privata possibile al punto da non possedere neanche un account social. In ogni caso, al momento, per quanto riguarda la sfera sentimentale, l’attrice sembra essere single.

Chi sono i genitori di Mikey Madison?

9. I suoi genitori non appartengono al mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la sua famiglia, Madison non è figlia d’arte, in quanto i suoi genitori sono due psicologi di origine ebraica, estranei dunque al mondo dello spettacolo e di Hollywood.

Le origini di Mikey Madison

Nata Mikaela Madison Rosberg, l’attrie può vantare origini che sono per tre quarti dell’Europa dell’Est (Polonia, Lituania, Russia e Germania) e per un quarto delle isole britanniche (inglesi e scozzesi).

L’età e l’altezza di Mikey Madison

10. Mikey Madison è nata il 25 marzo del 1999 a Los Angeles, California, Stati Uniti. L’attrice è alta complessivamente 1,61 metri.

Fonti: IMDb, Stylecaster