Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set mostrano il ritorno di Scorpion

Scorpion è finalmente pronto a colpire, come rivelano le nuove foto dal set di Spider-Man: Brand New Day che mostrano l’attore Michael Mando tornare nel ruolo del cattivo che era stato anticipato otto anni fa in Spider-Man: Homecoming. Un quartetto di foto dal set condivise da @MyTimeToShineHello su X mostra infatti un paio di immagini di Tom Holland, tornato sul set dopo l’infortunio, mentre altre due mostravano Mando nei panni di Mac Gargan, alias Scorpion.

Nelle foto (le si può vedere qui) vediamo Mando vestito con quella che sembra una tuta da detenuto bianca e poi all’interno di un elicottero su quello che immaginiamo essere un tetto. Nelle foto con Holland, quest’ultimo non indossa il costume di Spider-Man, ma assume alcune pose tipiche dell’Uomo Ragno. C’è inoltre grande attesa per le prime immagini del costume di Scorpion.

Mando è apparso per la prima volta come Mac Gargan in Spider-Man: Homecoming, dove veniva arrestato dopo un incontro con Spider-Man. In una scena post-credits, abbiamo visto Gargan incontrare Adrian Tooms, interpretato da Michael Keaton, in prigione, dove Gargan dimostrava di avere chiaramente un conto in sospeso con Spider-Man. Otto anni e due film dopo, Gargan esce finalmente di prigione e avrà la sua occasione contro Spider-Man.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.