Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set mostrano il ritorno di Scorpion

Scorpion è finalmente pronto a colpire, come rivelano le nuove foto dal set di Spider-Man: Brand New Day che mostrano l’attore Michael Mando tornare nel ruolo del cattivo che era stato anticipato otto anni fa in Spider-Man: Homecoming. Un quartetto di foto dal set condivise da @MyTimeToShineHello su X mostra infatti un paio di immagini di Tom Holland, tornato sul set dopo l’infortunio, mentre altre due mostravano Mando nei panni di Mac Gargan, alias Scorpion.
Nelle foto (le si può vedere qui) vediamo Mando vestito con quella che sembra una tuta da detenuto bianca e poi all’interno di un elicottero su quello che immaginiamo essere un tetto. Nelle foto con Holland, quest’ultimo non indossa il costume di Spider-Man, ma assume alcune pose tipiche dell’Uomo Ragno. C’è inoltre grande attesa per le prime immagini del costume di Scorpion.
Mando è apparso per la prima volta come Mac Gargan in Spider-Man: Homecoming, dove veniva arrestato dopo un incontro con Spider-Man. In una scena post-credits, abbiamo visto Gargan incontrare Adrian Tooms, interpretato da Michael Keaton, in prigione, dove Gargan dimostrava di avere chiaramente un conto in sospeso con Spider-Man. Otto anni e due film dopo, Gargan esce finalmente di prigione e avrà la sua occasione contro Spider-Man.
Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day
Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.
Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.
L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.
Di certo c’è che il film condivide il titolo con un’epoca narrativa controversa, che ha visto la Marvel Comics dare all’arrampicamuri un nuovo inizio, ponendo però fine al suo matrimonio con Mary Jane Watson e rendendo di nuovo segreta la sua identità. In quel periodo ha dovuto affrontare molti nuovi sinistri nemici ed era circondato da un cast di supporto rinnovato, tra cui un resuscitato Harry Osborn.
Il film è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas e Jon Bernthal. Michael Mando è stato confermato mentre per ora è solo un rumors il coinvolgimento di Charlie Cox.
Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.