Minecraft: online le prime reazioni al film parlano di un “Film sui videogiochi con il DNA di Napoleon Dynamite”

Le prime reazioni a Un film Minecraft (A Minecraft Movie) sono arrivate online e le prime risposte suggeriscono che l’adattamento del videogioco, che ha diviso l’opinione pubblica, potrebbe conquistare il pubblico con il suo fascino insolito. Diretto da Jared Hess, il prossimo lungometraggio tratto dall’amato videogioco di Mojang è incentrato su quattro sconosciuti che vengono trasportati nello strano ma fantastico Overworld e devono unire le forze con un veterano del regno per sopravvivere e trovare la strada di casa. Un film Minecraft (A Minecraft Movie) è interpretato da Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge.

Dopo che i membri della stampa hanno finalmente visto Un film Minecraft (A Minecraft Movie), diverse persone stanno condividendo le loro prime reazioni all’adattamento del videogioco. Dai un’occhiata ad alcuni tweet qui sotto:

Ash Crossan di ScreenRant ha elogiato positivamente il film, apprezzandone la gioia anticonformista paragonabile al classico cult di Hess Napoleon Dynamite.

Anche lo scrittore e YouTuber John Dotson è rimasto soddisfatto dal divertimento bizzarro e “sfacciatamente stupido” del film, che sembrava in sintonia con lo stile di Hess.

Chris Killian di ComicBook.com non si è lasciato intimidire dalla sua scarsa familiarità con i giochi Minecraft e ha apprezzato le stravaganti buffonate del film.

Il critico Zach Pope era certo che, indipendentemente da come sarà accolto al cinema, A Minecraft Movie diventerà un film di culto.

Lo scrittore di intrattenimento Chris Gallardo ha elogiato il cast, scrivendo: “Jack Black e Jason Momoa sono i mattatori della commedia e della sua storia in stile Jumanji”.

Allo stesso modo, EJ Moreno di Flickering Myth ha definito sia Momoa che Black i migliori del cast, aggiungendo: “Colore shock, ma questa è una grande raccomandazione”.

Anche Cris Parker è rimasto soddisfatto delle prodezze visive e dell’umorismo, anche se ha dichiarato che la sceneggiatura di A Minecraft Movie è stata un po’ deludente.

Lo scrittore Jordan Maison ha dichiarato che il film è stato una sorpresa esilarante, affermando che il film “è uno dei più divertenti a cui abbia assistito al cinema da un po’ di tempo”.

Tuttavia, Jasmine Valentine di Dexerto è stata meno entusiasta del film, affermando che Jennifer Coolidge è stata l’unica cosa che ha reso divertente A Minecraft Movie.

Cosa significano le prime reazioni al film di Minecraft per la sua uscita

Per coloro che hanno seguito il ciclo promozionale di A Minecraft Movie, le reazioni positive sono un po’ sorprendenti, dato che il film non ha mancato di controversie. Il casting di Jack Black nel ruolo del protagonista silenzioso del gioco, Steve, è stato alquanto controverso tra gli appassionati, mentre il primo trailer di Minecraft Movie ha lasciato il pubblico diviso sul fatto che la grafica fedele al gioco fosse una realizzazione affascinante o un incubo inquietante. Tuttavia, i successivi sforzi di marketing hanno visto il pubblico ammorbidire le proprie opinioni, anche se molti sono rimasti scettici.

Se queste prime reazioni si traducessero in recensioni positive, tuttavia, Un film Minecraft (A Minecraft Movie) potrebbe emergere come un forte contendente nelle classifiche del botteghino del 2025. Le prevendite dei biglietti del film gli hanno fatto guadagnare il titolo di film per ragazzi con il maggior incasso dell’anno, mentre si prevede che il film guadagnerà almeno 60 milioni di dollari nel suo primo fine settimana. Se gli elogi possono attirare la curiosità del pubblico familiare e di quello al di fuori del suo target demografico, Un film Minecraft (A Minecraft Movie) potrebbe avere il fascino diffuso necessario per recuperare il suo budget stimato di 150 milioni di dollari.