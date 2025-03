7 preoccupazioni che la Disney deve affrontare con i suoi futuri remake in live action

Anche La sirenetta (2023) ha avuto difficoltà in questo senso . Anche se il film ha ottenuto un discreto punteggio del 67% da parte dei critici di Rotten Tomatoes , le creature marine in CGI non sembravano naturali accanto alle persone reali. La Disney deve trovare un modo per eliminare quella sensazione di “ valle misteriosa ” che i film ispirano. Oppure, potrebbe essere meglio per la Casa di Topolino evitare del tutto i film che mescolano esseri umani e animali in live-action.

Una delle lamentele più importanti riguardo al remake di Biancaneve è che i sette nani sono stati portati sullo schermo attraverso la CGI piuttosto che con attori dal vivo. Sembra che la Disney sperasse di mantenere l’aspetto animato di questi esseri magici, ma il risultato è stato, in definitiva, inquietante. Questa stessa lamentela è emersa per diversi remake live-action della Disney, in particolare quelli che mescolavano attori reali con creature in CGI.

Alcuni remake Disney sono riusciti meglio di altri. L’eliminazione del grande desiderio di Biancaneve in Biancaneve del 2025 è stata frustrante, ma il desiderio di Jasmine di essere sultano in Aladdin (2019) è stato gestito molto meglio. In quest’ultimo caso, cambiare i desideri di Jasmine non ha modificato i temi generali del film, quindi alla fine l’adattamento è sembrato organico. Questa è una lezione che la Disney deve applicare ai suoi progetti futuri.

I remake live-action della Disney non hanno dato priorità al talento vocale nel casting

Tra le scelte più preoccupanti della Disney con i suoi remake live-action c’è il casting di attori con un’esperienza vocale minima. La maggior parte di questi film sono musical ed è terribilmente evidente quando le star scelte non sono in grado di cantare le rispettive canzoni. Piuttosto che scegliere cantanti, è stato utilizzato un ampio editing audio per mantenere le star in tono. Nel caso di Biancaneve, Rachel Zegler ha fatto un lavoro fenomenale nell’eseguire le sue varie canzoni. Tuttavia, film come La bella e la bestia (2017) sono stati criticati per aver scelto Emma Watson solo per modificare la sua voce cantata oltre il punto di riconoscimento.

La Disney è riuscita a migliorare notevolmente in questo senso, come dimostra il casting di attori come Zegler o Halle Bailey in La sirenetta. Tuttavia, in entrambi i film, alcuni degli attori non sono stati all’altezza delle loro performance vocali. Biancaneve è stato il primo ruolo musicale di Gal Gadot, il che significa che la nuova canzone della Regina Cattiva non è stata così spettacolare come avrebbe potuto essere. I film live-action della Disney devono dare la priorità al talento vocale tanto quanto i suoi progetti animati.