Un Film Minecraft: ecco il trailer ufficiale

Sono stati pubblicati un nuovo trailer e un poster per Un Film Minecraft di Warner Bros e sembra che il film abbia delle vibrazioni a là Jumanji stando a ciò che si vede nel trailer con protagonista Jack Black e che porta in sala in franchise di videogiochi di successo.

In questa ultima anticipazione, vediamo il personaggio di Steve scoprire un modo per viaggiare nel mondo di Minecraft dove può creare qualsiasi cosa… a patto che sia a forma di blocco, ovviamente.

Presto trova nuovi amici per affrontare le forze oscure intenzionate a distruggere quella realtà, e ci sono un sacco di Easter Egg e riferimenti per coloro che conoscono bene il videogame. Data l’enorme base di fan di Minecraft, ci sono buone probabilità che il film sarà un successo l’anno prossimo.

Quello che sappiamo su Minecraft

Con un cast guidato da Jason Momoa (Aquaman e il Regno Perduto) e Jack Black (Super Mario Bros. – Il film), Minecraft è interpretato anche da Emma Myers (Mercoledì), Danielle Brooks (Peacemaker), Sebastian Eugene Hansen (Just Mercy) e Jennifer Coolidge (The White Lotus).

La sinossi recita: “Benvenuti nel mondo di Minecraft, dove la creatività non serve solo a creare oggetti, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro disadattati – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – si ritrovano a combattere con problemi ordinari quando vengono improvvisamente trascinati attraverso un misterioso portale nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico che vive di immaginazione.

Per tornare a casa, dovranno dominare questo mondo (e proteggerlo anche da cose malvagie come i Piglins e gli Zombies) mentre si imbarcano in una ricerca magica con un inaspettato ed esperto artigiano, Steve (Black). Insieme, la loro avventura sfiderà tutti e cinque a essere coraggiosi e a riconnettersi con le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per prosperare nel mondo reale.”