Jumanji 4 riceve un aggiornamento incerto da Jack Black nonostante la data di uscita del 2026

Jack Black ammette di non essere sicuro del suo ruolo in Jumanji 4. Black è stato uno degli attori principali del franchise sin dalla sua prima apparizione nel secondo film, Jumanji: Welcome to the Jungle (2017). Ha interpretato il ruolo di Bethany Walker, al fianco di Dwayne Johnson (Spencer Gilpin), Kevin Hart (Fridge), Karen Gillan (Martha Kaply) e Rhys Darby (Nigel Billingsley). Ha ripreso il suo ruolo in Jumanji: The Next Level (2019) e dovrebbe partecipare al prossimo Jumanji 4, la cui uscita è prevista provvisoriamente per l’11 dicembre 2026.

In un’intervista con Deadline Hollywood, tuttavia, Black ha parlato del suo ruolo nel prossimo Jumanji quando gli è stato chiesto se tornerà per un terzo film:

Jack Black: Beh, vedremo. Spero di sì.

Deadline: Hai già girato?

Jack Black: No. No. Non ci credo. Ci crederò quando arriverò sul set.

Deadline: Hai idea di quando potrebbe essere?

Jack Black: No. In realtà, la mia sensazione è sempre: “Ho già fatto il mio ultimo film. Sono abbastanza sicuro di aver finito. Sono abbastanza sicuro di essere in pensione”. Ti farò sapere se qualcuno mi tirerà fuori dalla pensione, ma è stato un viaggio fantastico.

Pur avendo espresso il desiderio di tornare, non è sicuro di partecipare al sequel e crede di aver già finito il suo ultimo film. Spera di essere scritturato per il prossimo Jumanji, perché è stato “un viaggio fantastico”, ma non ne è del tutto sicuro e non ci crederà finché non sarà sul set. Guarda la breve intervista a Black qui sotto:

Cosa significa l’incertezza di Jack Black per Jumanji 4

Il regista Jake Kasdan, che ha diretto sia Welcome to the Jungle che The Next Level, aveva precedentemente dichiarato che tutte le star principali sarebbero tornate nel cast di Jumanji 4, il che rende preoccupanti i commenti di Black. Non c’era mai stato alcun indizio che le star avrebbero abbandonato il franchise, soprattutto dopo il grande successo al botteghino. Nessuno dei due sequel ha incassato meno di 800 milioni di dollari e l’alchimia tra i membri del cast è fondamentale per questo successo. Dai un’occhiata al grafico qui sotto, che mostra l’andamento al botteghino dei film di Jumanji:

Anche se c’è stato un calo considerevole con l’uscita del 2019, che ha guadagnato 161 milioni di dollari in meno rispetto alla ripresa originale di Jumanji, non è stato abbastanza consistente da interrompere completamente lo sviluppo del film successivo. La pandemia di COVID-19 e gli altri impegni del cast hanno limitato la finestra di riprese, con un ritardo di sette anni tra un film e l’altro. Indipendentemente dal ritardo nella produzione, tuttavia, il resto del cast ha insistito che alla fine arriverà. L’esitazione di Black potrebbe essere la prova che l’ottimismo era fuori luogo, ma potrebbe anche indicare la reticenza di Black riguardo al futuro della sua carriera in generale.