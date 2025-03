Monopoly: il film Lionsgate e LuckyChap ha trovato due sceneggiatori

Il film Monopoly di Lionsgate e LuckyChap sta guadagnando slancio alla luce della notizia che lo studio ha concluso un accordo per John Francis Daley e Jonathan Goldstein per scrivere una sceneggiatura basata sul classico gioco da tavolo di Hasbro. Il progetto è prodotto da LuckyChap, la pluripremiata società di produzione di Barbie, e Hasbro Entertainment.

Lionsgate ha esteso i suoi diritti di sviluppo per l’amato gioco da tavolo multigenerazionale con l’acquisto di eOne, completato nel dicembre 2023. Monopoly è il marchio di giochi da tavolo più popolare al mondo ed è disponibile in oltre 100 paesi, e vende quasi mezzo miliardo di copie a partire dal 1935.

“Sapevamo che LuckyChap sarebbe stato un faro per i migliori talenti in città e Lionsgate e Hasbro sono entusiasti che Goldstein e Daley abbiano deciso di unirsi al divertimento”, ha affermato Erin Westerman, co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group. “Siamo da tempo ammiratori del loro lavoro: raccontare storie audaci, originali e intelligenti per tutti i pubblici. Sono gli architetti perfetti per questo franchise”.

James Myers sta supervisionando il progetto per Lionsgate. Robert Melnik ha negoziato l’accordo per conto dello studio. Sebbene siano diventati anche registi di successo sul fronte action-comedy, Daley e Goldstein si sono guadagnati una reputazione nel settore per aver preso IP popolari e averle date un tocco divertente e originale. Più di recente lo hanno fatto per Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, che hanno scritto e diretto per la Paramount. Il prossimo film della coppia è Mayday, un film di Apple TV+ e Skydance con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, che uscirà più avanti quest’anno.