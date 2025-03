Only Murders in the Building 5: Keegan-Michael Key entra nel cast!

Only Murders in the Building di Hulu ha annunciato la prima importante aggiunta al cast per la quinta stagione in arrivo. Keegan-Michael Key è stato scelto per un ruolo ricorrente. Come al solito, i dettagli sulle trame e sui nuovi personaggi sono tenuti segreti.

La produzione della nuova stagione, che risolverà l’omicidio di Lester (come visto nel finale della quarta stagione), è iniziata all’inizio di questa settimana a New York con il ritorno dei quattro attori fissi della serie, ovvero le star/produttori esecutivi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, oltre a Michael Cyril Creighton. Ancora una volta, saranno circondati da un cast ricorrente di grandi nomi, a partire da Key.

La quarta stagione presenta il cast più stellare della serie, tra cui il ritorno di Meryl Streep, affiancata da Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon. È stato riconosciuto il mese scorso con il primo SAG Award di Only Murders per il cast di serie comiche, condiviso da Martin, Short, Gomez, Creighton, Levy, Galifianakis, Longoria, Kind, Nanjiani e Molly Shannon. (Short ha vinto anche come attore maschile in una serie comica.)

Only Murders, la cui terza stagione ha ottenuto 21 nomination agli Emmy, il massimo della serie, è realizzata dai co-creatori e sceneggiatori Martin e John Hoffman. I produttori esecutivi della quarta stagione includono Hoffman, Martin, Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.