Mortal Kombat 2: il footage del CinemaCon mette in evidenza Karl Urban: “Johnny F***ing Cage”

Il nuovo filmato di Mortal Kombat 2 è stato proiettato al CinemaCon e ruota attorno al personaggio di Johnny Cage. Il prossimo sequel presenta Karl Urban come Johnny Cage, Martyn Ford come Shao Kahn, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Lewis Tan come Cole Young, Joe Taslim come Sub-Zero, Jessica McNamee come Sonya Blade, Tadanobu Asano come Lord Raiden e Mehcad Brooks come Jax. La storia di Mortal Kombat 2 includerà un torneo, un evento molto atteso dal momento che non è stato presentato nell’adattamento del 2021. Il sequel dovrebbe debuttare nelle sale il 24 ottobre.

Durante il panel del Warner Bros. CinemaCon, via ScreenRant, sappiamo che un filmato ha mostrato gli attori principali e i loro personaggi, tra cui Urban che diceva “Sono Johnny fottuto Cage” e “È ora di spettacolo“. Il presidente e amministratore delegato della New Line Cinema Richard Brener ha aggiunto che per Mortal Kombat 2, il pubblico dovrebbe “aspettarsi combattimenti incredibili, battaglie epiche e qualche fatalità“.

Allo stato attuale, potrebbe non passare molto tempo prima che venga rilasciato il primo trailer di Mortal Kombat 2. Da Il Signore degli Anelli a Star Trek, Urban ha avuto un ruolo fondamentale in molti franchise e ha attirato ancora più attenzione negli ultimi anni per la sua interpretazione di Billy Butcher in The Boys di Prime Video. L’attenzione su Urban nel filmato del CinemaCon è un chiaro segno di come Cage sarà uno dei principali punti di forza del sequel.

Quello che sappiamo su Mortal Kombat 2

Gran parte del film Mortal Kombat 2021 ruotava intorno a Lewis Tan nel ruolo di Cole Young. Un discendente dello Scorpione di Sanada, impegnato in una sorta di eterna faida con il non-morto Noob Saibot. Durante il San Diego Comic Con 2024 di agosto, Tan ha parlato in modo approfondito e ha offerto dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi dal sequel. L’attore ha accennato a ulteriori combattimenti, affermando che:

“Per il sequel posso promettere molti più combattimenti, molto più lunghi. È molto cruento, molto sanguinoso. Abbiamo Karl Urban che interpreta Johnny Cage. Abbiamo una mia cara amica, Adeline [Rudolph], che interpreta Kitana. Martyn Ford interpreta Shao Khan. C’è un torneo in questo film. È tutto quello che posso dire prima che si arrabbino con me. Ma guardate, hanno davvero ascoltato le persone e quello che abbiamo imparato dal primo film, e lo abbiamo migliorato di 100 volte nel secondo film. Non vedo l’ora che i fan lo vedano”.

Il sequel prevedrà anche l’arrivo di una serie di personaggi da brivido come Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Tati Gabrielle nei panni di Jade, Adeline Rudolph nei panni della principessa Kitana, Desmond Chiam nei panni di Re Jerrod, il negromante Quan Chi (Damon Herriman) e Ana Thu Nguyen nei panni della regina Sindel. Tra i volti noti del reboot del 2021 ci saranno Tadanobu Asano nel ruolo di Raiden, Hiroyuki Sanada in quello di Scorpion e Mehcad Brooks nel ruolo di Jax.

Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale il 24 ottobre 2025.