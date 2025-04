“È tornato” – Daredevil: Rinascita episodio 7, gli Easter Eggs e i riferimenti alla serie Netflix

Daredevil: Rinascita episodio 7 presenta una manciata di Easter Egg e riferimenti MCU piuttosto emozionanti. Come visto nell’episodio precedente, Matt Murdock ha deciso di arrendersi finalmente e indossare di nuovo la sua maschera, tornando a essere Daredevil, dopo una pausa di un anno, per affrontare l’artista serial killer noto come Muse. Ora, questo nuovo episodio rivela le principali ricadute e i costi che derivano dal ritorno di Daredevil a New York City.

Nell’episodio 6 di Daredevil: Rinascita, Muse è riuscito a sfuggire alla cattura mentre Daredevil ha salvato Angela Del Toro. Ora, l’episodio riguarda principalmente Daredevil che sfida la task force anti-vigilanti del sindaco Fisk per catturare Muse. Tenendo presente questo aspetto, ecco tutti i più grandi Easter egg e riferimenti MCU nell’episodio 7 di Daredevil: Rinascita, che si collegano al MCU più ampio, ai fumetti e alla serie originale di Netflix.

“È tornato” – Daredevil ritorna

Daredevil: Rinascita episodio 7 si apre con il sindaco Fisk che scopre che Daredevil è tornato, un classico tropo del genere supereroistico in cui l’acerrimo rivale viene mostrato mentre reagisce male al ritorno dell’eroe. A tal fine, è emozionante vedere Fisk alle prese con il fatto che il diavolo è tornato e cosa potrebbe significare per il futuro della sua amministrazione.

Il crocifisso di Matt – Gli è stata data da Sister Maggie?

Matt Murdock, mostrato mentre si ripulisce sotto la doccia dopo la sua prima battaglia con Muse nei tunnel della metropolitana, indossa un crocifisso al collo. Non solo questo si collega alla sua consolidata fede cattolica, ma è più che probabile che sia la stessa collana con crocifisso che gli ha regalato sua madre nella terza stagione di Daredevil di Netflix.

“Un’altra vita” – Come visto nella serie originale di Daredevil di Netflix

Durante la sua conversazione con Heather Glenn, Matt fa riferimento alla vita che un tempo aveva con Foggy Nelson e Karen Page e, in modo subtestuale, alla sua vecchia vita come il diavolo di Hell’s Kitchen, collegandosi a tutti gli eventi visti nella serie originale di Daredevil su Netflix.

“10 anni di infrastruttura aziendale” – L’impero originale di Kingpin

Fisk conferma che dopo il suo cosiddetto “arresto ingiusto”, Daredevil ha distrutto l’intera infrastruttura aziendale di Kingpin che aveva richiesto 10 anni per essere costruita. L’arresto di Fisk avviene alla fine della terza stagione di Daredevil. Tuttavia, sembra che Murdock non si sia fermato lì, perseguitando sistematicamente ogni parte delle operazioni di Fisk e coloro che lavoravano per lui, costringendo Fisk a ricostruire un nuovo impero da zero negli anni successivi.

Nella prima stagione di Daredevil, è stato stabilito che il primo impero di Fisk è stato costruito attorno a Union Allied, una società di costruzioni che aveva creato per ricostruire Hell’s Kitchen dopo la battaglia di New York di The Avengers del 2012. In verità, Union Allied fungeva da copertura e apparato di riciclaggio di denaro per le attività criminali di Fisk e dei suoi alleati. Tuttavia, serie come Hawkeye ed Echo hanno confermato che Fisk e sua moglie Vanessa hanno iniziato a ricostruire piuttosto rapidamente, lavorando con varie gang come la Tracksuit Mafia.

La storia di Buck nel MCU – E’ il Bullet dei fumetti Marvel

Il sindaco Fisk conferma anche di aver portato Buck nella sua amministrazione dalla sua “altra vita”. Ciò conferma che Buck Cashman ha effettivamente un passato criminale più oscuro, rispecchiando la storia dei suoi fumetti come il cattivo di Daredevil meglio conosciuto come Bullet. Detto questo, Buck è molto simile a Wesley, il braccio destro di Kingpin della serie originale di Netflix che è stato ucciso da Karen Page nella stagione 1 di Daredevil.

Il vero nome di Muse – Un grande cambiamento rispetto ai fumetti

Il vero nome di Muse è Bastian Cooper, un giovane disturbato che è stato internato involontariamente più volte dai suoi genitori. Questa è una notevole deviazione dal Muse dei fumetti, che sulla pagina era un Inumano superpotente con un’identità segreta e un passato che è stato intenzionalmente lasciato un mistero dalla Marvel Comics. Detto questo, il costume e la maschera di Bastian Cooper come Muse, le sue abilità artistiche oscure e la sua inquietante preferenza nell’usare il sangue delle sue vittime per dipingere rimangono gli stessi visti nei fumetti originali.

“La sottile linea oscura” – Un rispecchiamento di una controversia della vita reale

Volendo che la sua nuova task force anti-vigilanti trovi Muse (e potenzialmente abbatta anche Daredevil), Fisk dice al detective Powell e ai suoi colleghi ufficiali che sono la “sottile linea oscura” incaricata di proteggere New York City. Ciò si collega alla controversa bandiera “Thin Blue Line” della vita reale. Sebbene originariamente pensati per simboleggiare il supporto alle forze dell’ordine, la bandiera Thin Blue Line e i simboli ad essa collegati (come il logo del teschio del Punitore) sono stati vietati da vari dipartimenti di polizia grazie ad alcuni gruppi che hanno abusato della bandiera per esprimere varie opinioni problematiche.

Daredevil alla luce del giorno – Uno spettacolo piuttosto raro

L’ultimo combattimento di Daredevil con Muse avviene nell’ufficio di Heather Glenn alla luce del giorno. Il fatto che Matt indossi il costume alla luce del giorno è una cosa piuttosto rara da vedere nel MCU. L’unica altra volta che è successo è stato quando l’Uomo Senza Paura si presenta brevemente nel finale di stagione di She-Hulk: Attorney at Law, apparendo dopo che il pericolo era passato.

Morte di Muse – “Io sono la Storia”

Heather Glenn uccide Muse Daredevil: Rinascita episodio 7. Nei fumetti, Muse non è stato sconfitto da Daredevil, ma è stato invece ucciso dal vigilante noto come Blindspot, che era posseduto dall’oscuro essere soprannaturale noto come la Bestia della Mano. Detto questo, in entrambi i casi Muse ha condiviso sentimenti simili su quanto desiderasse essere visto e riconosciuto dal pubblico, proprio prima che la sua scomparsa interrompesse la sua storia.

Bamonte’s – Un vero ristorante con legami storici con la mafia

La fine di Daredevil: Rinascita episodio 7 vede il sindaco Fisk cenare al Bamonte’s di New York. Si tratta di un vero ristorante a Brooklyn, uno dei più antichi ristoranti italiani della città con legami storici con la mafia della vita reale e le Cinque Famiglie. Come tale, è piuttosto appropriato che sia qui che Fisk tende una trappola e fa uccidere Luca (che aveva cercato di allearsi con Vanessa per uccidere Fisk stesso).