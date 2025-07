Il trailer di Mortal Kombat 2 alimenta la più grande teoria su Cole Young

È appena uscito il primo trailer di Mortal Kombat 2, che conferma la teoria più accreditata su Cole Young che circolava prima dell’uscita del sequel. Dato che Cole Young era il protagonista del film Mortal Kombat del 2021, c’erano molte speculazioni sul suo ruolo nel sequel, ma il primo trailer potrebbe aver fornito qualche indizio.

Mentre molti personaggi del roster di Mortal Kombat vengono aggiunti al film Mortal Kombat 2, l’aggiunta più importante è senza dubbio Johnny Cage interpretato da Karl Urban. Il trailer di Mortal Kombat 2 è incentrato quasi interamente sulla storia di Johnny Cage, con il personaggio interpretato da Karl Urban al centro della campagna di marketing del film finora.

Il trailer presenta Johnny Cage come una star del cinema d’azione ormai sul viale del tramonto, in parallelo alla sua storia nei videogiochi Mortal Kombat. Cage viene avvicinato da un lottatore del torneo Mortal Kombat, che lo porta con sé e gli insegna a combattere. Nel trailer compaiono molti personaggi di Mortal Kombat già noti, ma uno di essi è notevolmente assente.

Cole Young è appena accennato nel trailer di Mortal Kombat 2

Nonostante sia il protagonista del primo film

Nonostante sia il protagonista del primo film di Mortal Kombat, Cole Young è appena accennato nel trailer di Mortal Kombat 2. Mentre molti altri personaggi sono presenti, Cole Young è stato completamente messo da parte. Ciò potrebbe essere dovuto alla sua scarsa popolarità nel primo film, poiché molti fan non hanno apprezzato il fatto che il film fosse incentrato su un personaggio originale.

Sebbene fosse stato confermato che Cole Young sarebbe tornato in Mortal Kombat 2, molti fan della serie speravano che non fosse di nuovo il protagonista. L’annuncio di Karl Urban nei panni di Johnny Cage ha placato i timori che Cole Young fosse il protagonista, poiché sembrava chiaro che il personaggio famoso avrebbe ricevuto molta attenzione.

La fine del primo film Mortal Kombat anticipava che Cole Young e la sua banda avrebbero dovuto dare la caccia a Johnny Cage e reclutarlo come combattente per Earthrealm, preparando il terreno per Mortal Kombat 2. Tuttavia, questa storia sarebbe ovviamente finita una volta trovato Johnny Cage, con il cast del primo film che avrebbe passato il testimone a Karl Urban.

Per tutti questi motivi, è circolata una teoria popolare: Cole Young morirà in Mortal Kombat 2. La serie Mortal Kombat è nota per uccidere i personaggi, e dato che Cole Young non era popolare e non sarà il protagonista del sequel, questa sembrava la soluzione più ovvia.

Questa teoria è stata sviluppata dopo che il produttore di Mortal Kombat 2 ha anticipato che Cole Young avrebbe avuto un ruolo minore nel film. Inoltre, il personaggio era quasi assente nella campagna promozionale del film prima dell’uscita del trailer, mentre altri personaggi erano stati mostrati più volte.

La presenza minore di Cole Young nel trailer di Mortal Kombat 2 rende più credibili le teorie sulla sua morte

Verrà davvero ucciso?

Ora che è stato pubblicato il primo trailer di Mortal Kombat 2, sembra incredibilmente probabile che Cole Young morirà nel sequel. Anche se sembrava impossibile che un sequel potesse uccidere il protagonista del film originale, il trailer conferma che avrà una presenza incredibilmente ridotta nel film, a meno che non ci sia qualcosa sotto.

Cole Young sarà in Mortal Kombat 2, come si vede nel trailer. Tuttavia, queste poche immagini potrebbero essere tutte tratte dall’inizio della storia, con Cole Young che viene ucciso poco dopo. Questo libererebbe la scena a Johnny Cage, che diventerebbe il protagonista della serie di film live-action Mortal Kombat.

Sebbene molti fan saranno felici di vedere Cole Young uscire di scena, questa potrebbe essere una decisione rischiosa per il franchise. Cole Young non era popolare perché era un personaggio originale, ma ai fan occasionali di Mortal Kombat potrebbe non importare. Guardare un sequel solo per vedere il protagonista morire potrebbe dividere il pubblico, danneggiando l’accoglienza del sequel.

Se realizzata correttamente, però, la decisione di uccidere Cole Young potrebbe essere entusiasmante. La morte drammatica all’inizio del film aumenterebbe la posta in gioco per Johnny Cage. Uccidere il protagonista del film precedente dimostrerebbe che nessuno è al sicuro nel mondo di Mortal Kombat, mettendo tutti in pericolo.

Sulla base della trama presentata nel trailer, Cole Young non è realmente necessario per la storia di Mortal Kombat 2. Dopo aver trovato Johnny Cage, Cole probabilmente non avrà più molto da fare. Dopotutto, Johnny Cage sta prendendo il posto dell’outsider che Cole Young ha ricoperto nel primo film, il che significa che ora non è altro che un combattente generico.

Sebbene ci siano ancora altre possibili spiegazioni per l’assenza di Cole Young dal trailer di Mortal Kombat 2, la sua morte sembra sempre più probabile. Sulla base delle morti dei precedenti Mortal Kombat e dell’impopolarità del personaggio, ulteriori materiali di marketing di Mortal Kombat 2 potrebbero avvicinare la morte di Cole Young alla realtà.