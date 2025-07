Colin Farrell lascia intendere progetti per The Batman 2 e 3

The Batman 2 e The Batman 3 ricevono nuovi aggiornamenti dall’attore che interpreta Oz Cobb, Colin Farrell, mentre il franchise DC di Matt Reeves si prepara a espandersi. Dopo anni di attesa, abbiamo avuto la conferma che la sceneggiatura di The Batman 2 è stata completata in un aggiornamento ufficiale di Reeves, rafforzando l’idea che le riprese si stiano avvicinando alla fine di quest’anno.

Al momento, i dettagli della trama di The Batman 2 sono estremamente limitati, poiché i fan sono in attesa di scoprire quali nuovi personaggi dei fumetti verranno utilizzati. Uno dei cattivi affermati che sembra destinato a tornare è il Pinguino, dopo gli eventi della serie HBO con protagonista Colin Farrell.

In una recente intervista con Variety, Farrell ha discusso della possibilità o meno di una seconda stagione di The Penguin, poiché il destino della serie TV DC è ancora molto incerto. Pur confermando che nulla è ancora deciso per la continuazione della serie TV The Penguin, Colin Farrell ha dichiarato di essersi preparato per The Batman 2, affrontando anche un ipotetico The Batman 3:

Colin Farrell: Letteralmente no. Se ci fosse, e mi chiedessero di mentirti, probabilmente dovrei mentirti. Ma sinceramente, no. Dato che la serie è andata bene, ovviamente, ci sono state delle voci del tipo: “Faremmo una seconda stagione? Come sarebbe?”. Non c’è assolutamente nulla in lavorazione. C’è “Batman 2”, di cui non ho ancora letto la sceneggiatura. E poi c’è “Batman 3”. Non so se ci sarò o cosa succederà, ma spero di leggere presto “Batman 2”.

Sebbene non sia stata ancora confermata una seconda stagione, The Penguin ha ottenuto 24 nomination agli Emmy, diventando una delle poche serie TV basate sui fumetti ad essere stata nominata agli Emmy. The Penguin ha ottenuto nomination in categorie come Miglior Attore per Colin Farrell, Miglior Attrice per Christin Millioti nel ruolo di Sofia Falcone e Serie Antologica Limitata.

Con la sceneggiatura di The Batman 2 completata, il film può ora proseguire con la fase di pre-produzione, con gli attori finalmente in grado di scoprire cosa aspettarsi dai rispettivi personaggi. Dato che le riprese di The Batman 2 dovrebbero iniziare alla fine del 2025, c’è ancora molto tempo per star come Farrell di assimilare il materiale mentre si preparano per il suo ritorno.

Per quanto riguarda The Batman 3, è fondamentale ricordare che un terzo capitolo non ha ancora ricevuto il via libera da DC Studios, dato che The Batman 2 non è ancora stato realizzato. Sembra quindi che il commento di Farrell su The Batman 3 sia più che altro una risposta al fatto che non sa se tornerà per una terza uscita.