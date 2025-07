Una Pallottola Spuntata: la durata rispetta la tradizione del franchise

Dopo una carriera di grandi ruoli e grandi successi, Liam Neeson è pronto a toccare il mito con Una pallottola spuntata. Fin dai suoi esordi nel 1973, Neeson è stato uno degli attori più costanti di Hollywood. La star è esplosa alla ribalta quando ha recitato in Schindler’s List (1993) nel ruolo principale, Oskar Schindler, e da allora non ha mai smesso di eccellere. Nel corso della sua carriera, ha recitato in film d’azione, drammi e persino commedie. Neeson è apparso in diversi film di franchise amati, costruendosi nel frattempo una reputazione. Tra questi film figurano Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999), Batman Begins (2005), Le cronache di Narnia: Il leone, la strega e l’armadio (2005) e Taken – Io vi troverò (2008). Più recentemente, è apparso in The Lego Movie (2014) e Men in Black: International (2019).

Liam Neeson è stato sicuramente ricompensato per le sue interpretazioni. Ha ottenuto una nomination all’Oscar come miglior attore per il suo lavoro in Schindler’s List, due nomination ai Tony Award e tre nomination ai Golden Globe. Ha anche contribuito a incassare oltre 4 miliardi di dollari al botteghino ed è pronto a incassarne ancora di più con il suo prossimo film.

Il prossimo ruolo cinematografico di Neeson sarà in Una pallottola spuntata (2025), la cui uscita è attualmente prevista per il 30 luglio. Questa commedia d’azione proseguirà la saga, continuando a fare satira sui procedimenti legali e polizieschi. Sarà una continuazione dei tre film precedenti, sebbene Neeson sarà la nuova star di punta del franchise.

I precedenti film della saga vedevano protagonista il compianto Leslie Nielsen nel ruolo del detective Frank Drebin, e Neeson è stato scelto per interpretare Frank Drebin Jr. Akiva Schaffer (Cip ‘n Dale: Rescue Rangers) è stato scelto per la regia e come co-sceneggiatore. Sebbene Schaffer sia una new entry nella saga, sta seguendo vecchie tradizioni.

Secondo un aggiornamento di AMC Theaters, Una pallottola spuntata durerà solo 85 minuti. La durata è identica a quella dei film precedenti della saga, come Una pallottola spuntata: From the Files of Police Squad! (1988) e Una pallottola spuntata 2½: The Smell of Fear (1991), che condividevano esattamente la stessa durata. Il terzo film era leggermente più breve, con soli 82 minuti.

La trama di Una pallottola spuntata