Dexter: Resurrection batte i record di audience dello streaming su Showtime

La prima di Dexter: Resurrection ha riscosso un tale successo da battere un importante record di streaming di Showtime. Dopo solo due episodi, Dexter: Resurrection è già un grande successo. Resurrection ha ottenuto un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e Resurrection è stato anche un grande successo in streaming su Paramount+. Tuttavia, fino ad ora non era chiaro quanto fosse popolare Resurrection.

Secondo Showtime, Dexter: Resurrection ha registrato il maggior numero di visualizzazioni in streaming di qualsiasi programma Showtime su Paramount+. I primi due episodi di Resurrection hanno ottenuto 3,1 milioni di spettatori durante il fine settimana su Paramount+ e sulla rete televisiva Showtime. Sebbene il record si riferisca solo alle visualizzazioni su Paramount+, Resurrection ha comunque battuto altri successi di Showtime come Yellowjackets e persino Dexter: Original Sin.

È una notizia straordinaria anche per l’intero franchise di Dexter. La premiere di Resurrection ha registrato un aumento del 44% rispetto alla premiere di Original Sin e del 79% rispetto a quella di Dexter: New Blood. Pur battendo i suoi predecessori, Resurrection ha finito per renderli ancora più popolari. Tutti e quattro gli show di Dexter hanno registrato un aumento del 132% degli spettatori su Paramount+ nello stesso weekend della premiere di Resurrection.

Cosa significa il record di audience di Dexter: Resurrection per la serie e per Showtime

Dexter è chiaramente ancora il franchise di maggior successo di Showtime e ha ancora più possibilità di essere rinnovato

Sebbene battere il record e diventare la premiere più vista di Showtime sia di per sé una cosa positiva, Dexter: Resurrection ha molto altro da festeggiare. Questa notizia dimostra una cosa sopra ogni altra: anche dopo 19 anni e diversi altri show di successo, Dexter è ancora il più grande successo di Showtime. Resurrection dimostra che gli spettatori vogliono ancora vedere Dexter Morgan (Michael C. Hall).