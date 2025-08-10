HomeCinema News2025

Mountainhead: trailer del film HBO dal creatore di Succession

Da venerdì 12 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

Di Redazione

-

Mountainhead

Come annunciato dalle immagini del trailer ufficiale, esordirà fra pochissime settimane Mountainhead, il primo lungometraggio scritto e diretto da Jesse Armstrong, il creatore di Succession, con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith e Ramy Youssef, che in Italia debutterà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW il 12 settembre.

 La trama di Mountainhead

Mountainhead, film targato HBO e candidato ai prossimi Emmy Awards nella categoria Miglior film per la televisione, racconta la vicenda un gruppo di miliardari presidenti della tecnologia che si riuniscono sullo sfondo di una crisi internazionale in costante evoluzione. Legati da un’amicizia nata anni prima all’interno della stessa fucina tecnologica, Randall (Steve Carell), Hugo (Jason Schwartzman), Venis (Cory Michael Smith) e Jeff (Ramy Youssef) sono amici di lunga data, rivali e…tra gli uomini più ricchi del pianeta.

Quando Hugo accoglie “i Brewsters” nella sua lussuosa tenuta per un fine settimana tra uomini altamente selezionati, il loro idillio esclusivo viene interrotto da notizie di violenti disordini in tutto il mondo – causati proprio dai nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa sviluppati da Venis.

Con le nazioni sull’orlo del collasso politico ed economico, questi titani iniziano a pianificare la gestione della crisi a proprio vantaggio – con in gioco una posta sempre più alta che metterà a rischio non solo le loro fortune e amicizie, ma anche il futuro stesso dell’umanità.

 

