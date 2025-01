Next on Netflix: la piattaforma presenta l’offerta internazionale 2025

“Non importa cosa state aspettando quest’anno, non sapete che cosa vi aspetta su Netflix” dichiara Bela Bajaria, NETFLIX Chief Content Officer, all’evento annuale di presentazione dei film, delle serie e dei videogiochi in arrivo nel 2025.

L’evento, che si è tenuto all’Egyptian Theatre di Los Angeles, ha incluso ospiti speciali come le superstar della WWE CM Punk e Rhea Ripley, Guillermo del Toro, Ben Affleck, John Mulaney, Tina Fey e i fratelli Duffer. È stato trasmesso in simultanea in 12 paesi dove si sono svolti eventi locali.

Powered by

Come dichiarato da Bajaria: “con oltre 700 milioni di persone che guardano (Netflix), non possiamo essere solo una cosa. Dobbiamo essere la migliore versione di tutto dalle serie TV ai film ai videogiochi. Condividendo gli highlight dell’offerta in arrivo, Bajaria ha anticipato che il 2025 potrebbe essere il più grande anno di Netflix di sempre.

Next on Netflix: ecco le novità internazionali

Nuovi film come Frankenstein del regista Premio Oscar® Guillermo del Toro, un progetto che il regista desiderava realizzare da 50 anni. “Nel corso dei decenni, il personaggio si è fuso con la mia anima al punto che è diventato un’autobiografia. Non può essere più personale di così” ha dichiarato Guillermo del Toro in un videomessaggio. E RIP, un crime thriller con protagonisti Ben Affleck e Matt Damon. Affleck ha definito il film “un viaggio davvero divertente e coinvolgente, che ti lascia con il fiato sospeso”.

Nuove commedie tra cui The Four Seasons di Tina Fey, adattato dal film del 1981 scritto da Alan Alda. Fey ha dichiarato che sono riusciti a “comporre un cast di attori e attrici della commedia amatissimo che saprà ricreare la stessa atmosfera calda e famigliare dell’originale”.

Nuovi titoli unscripted si aggiungono all’offerta attuale di imperdibili dating show e documentari sui retroscena del mondo dello sport. Debutteranno talent show come Building the Band ed esperimenti sociali come Million Dollar Secret.

Bajaria ha anche annunciato che, in futuro, gli abbonati potranno esprimere preferenze direttamente dal loro schermo, aprendo così nuove opportunità.

Nuovi eventi in diretta oltre alla WWE, agli Screen Actors Guild Awards e all’NFL del giorno di Natale, Bajaria ha annunciato che TUDUM, il nostro evento globale per i fan, sarà trasmesso in diretta streaming da Los Angeles il 31 maggio, e ha mostrato in anteprima Everybody’s Live with John Mulaney, un nuovo, inedito speciale stand-up settimanale a partire dal 12 marzo.

“Saremo live a livello globale senza nessun ritardo. Non saremo mai rilevanti. Non saremo mai la vostra fonte di notizie. Saremo sempre sconsiderati”, ha dichiarato Mulaney.

Nuovi progetti televisivi ‘prestige’ che includono Death by Lightning di David Benioff e D.B. Weiss, Zero Day con protagonista Robert De Niro, Black Rabbit con Jason Bateman e Jude Law come protagonisti e produttori esecutivi, e The Beast in Me con Claire Danes e Matthew Rhys.

Il 2025 sarà anche ricco di amatissimi ritorni tra cui tre delle nostre più grosse serie di sempre — Stranger Things, Mercoledì e Squid Game. Bajaria ha rivelato che Mercoledì ha appena finito la fase di produzione e che sarà disponibile nel corso dell’anno. Ha inoltre annunciato che la stagione finale di Squid Game debutterà il 27 giugno.

Parlando della stagione finale di Stranger Things, il co-creator Ross Duffer ha dichiarato: “questa sarà la più grande e ambiziosa stagione di sempre”. Suo fratello Matt ha aggiunto: “sarà anche la nostra storia più personale. Girarla è stato super intenso ed emozionante sia per noi che per il nostro cast ”

I fratelli Duffer hanno anche parlato di due nuovi progetti del 2026 di cui sono produttori esecutivi: The Boroughs e Something Very Bad is Going to Happen. “Saremo sempre parte della famiglia Netflix, che è stata la nostra casa negli ultimi 10 anni”, ha dichiarato Ross. “Non potremmo chiedere di avere partner migliori. Se, come noi, si vogliono raccontare storie originali, questo è il posto in cui essere”

Infine, i videogiochi offrono ai fan una modalità per immergersi ancora più a fondo nei loro mondi preferiti. Oltre a Squid Game: senza limiti, che sta per diventare il gioco Netflix più scaricato di sempre, gli abbonati nel 2025 possono aspettarsi di vedere ancora più titoli basati sugli show che amano, da Ginny & Georgia e Sweet Magnolias a L’amore è cieco e L’inferno dei single. Bajaria ha anche annunciato che Netflix offrirà in esclusiva gli iconici videogiochi WWE 2K su dispositivi mobili, più avanti nel corso dell’anno.

Alla fine della presentazione, Bajaria ha lasciato il pubblico con un semplice messaggio:

“Noi non siamo una cosa sola. Siamo il meglio dei film, serie TV, documentari, stand-up, prodotti di animazione ed eventi live – e lo facciamo in 50 lingue. Non abbiamo paura di scommettere su voci uniche, avvincenti e idee nuove – siano esse un colpo di scena, una storia originale o un grande momento live.

Questo è ciò che Netflix è. Scelte coraggiose. Creatività. Sorprese. Fandom. Capacità di intrattenere il mondo. Questo è ciò che fa sì che i nostri abbonati tornino settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Ed è quello che faranno nel 2025.”