Squid Game 3: prime immagini e data d’uscita

In occasione di Next on Netflix 2025, la piattaforma ha fissato la data di messa in onda della terza e ultima stagione del suo drama sudcoreano di successo Squid Game 3. La stagione debutterà il 27 giugno, dopo il grande finale cliffhanger con cui si è conclusa la seconda stagione.

La seconda stagione di “Squid Game”, composta da sette episodi, ha debuttato il 26 dicembre. Il terzo ciclo è stato girato consecutivamente alla seconda stagione, assicurando un’attesa molto più breve tra le stagioni rispetto alla seconda e alla prima stagione (che ha debuttato nel 2021 e non era stata originariamente scritta come una serie continuativa).