The Running Man si collega a IT di Stephen King: ecco come!

The Running Man include un astuto riferimento a IT di Stephen King. Per la maggior parte, The Running Man è una storia molto diversa dalla maggior parte dei racconti di King, con un’ambientazione distopica proiettata nel futuro. Questo conferisce alla storia un’atmosfera molto diversa da molti dei suoi altri racconti.

Nonostante ciò, l’originale ha comunque trovato il modo di collegare la storia al resto delle creazioni di Stephen King. L’ultimo adattamento del romanzo ha trovato un modo intelligente per ampliare quel riferimento, inserendo un’ambientazione importante di storie come IT nell’avventura attraverso il paese di The Running Man.

La sua location principale di IT, Derry, è una delle ambientazioni di The Running Man

Il secondo atto di The Running Man porta Ben Richards a Derry, nel Maine, città nota soprattutto ai fan di Stephen King per essere l’ambientazione di IT. Dopo essere riuscito a malapena a fuggire da Boston con l’aiuto di Bradley Throckmorton, a Richards viene ordinato di dirigersi a nord verso l’alleato di Bradley, Elton Parrakis.

Si scopre che Elton vive a Derry con sua madre. La storia di Elton conferma anche che suo padre era un membro delle forze di polizia locali prima che le forze FreeVee trasformassero la polizia nel loro esercito personale. È chiaro che Derry esiste da un po’, ma che ha anche attraversato momenti difficili.

Il film si svolge brevemente a Derry e non mostra mai granché della città nel suo complesso. Elton si sacrifica per aiutare Richards a fuggire dai Cacciatori prima di mandarlo a cercare un bunker nascosto. Tuttavia, Richards alla fine scopre che i boschi intorno a Derry (che compaiono in molti racconti di King) sono scomparsi, trasformati in abitazioni.

The Running Man è ambientato a Derry solo per un breve periodo, ma è un divertente riferimento alla più ampia portata dei racconti di Stephen King. Soprattutto se paragonato al successo di It: Welcome to Derry, la scoperta che la città esiste anche in un futuro distopico è al tempo stesso rassicurante e inquietante. Orrori soprannaturali e governi distopici non possono distruggere la città.

Perché The Running Man non ha elementi soprannaturali

Molte storie di Stephen King sono collegate da un mondo condiviso. Che si tratti di storie direttamente collegate come Shining e Doctor Sleep o di easter egg più sottili disseminati nelle sue storie, in genere si riferiscono l’una all’altra. The Running Man è una rara storia di Stephen King che abbraccia concetti distopici fantascientifici piuttosto che un dramma concreto o un horror soprannaturale.

Se la storia è ambientata nello stesso universo di IT, è ambientato molto tempo dopo gli eventi delle battaglie di Pennywise con il Club dei Perdenti. Ciò significa che potrebbe semplicemente non esserci più una presenza soprannaturale in città. La distruzione delle Barrens, le foreste che circondano Derry, potrebbe essere vista come un gesto del governo per demolire il passato oscuro della città in un atto propositivo per il futuro.

È anche altrettanto probabile che si tratti solo di un riferimento alla città, dato che il libro contiene un’allusione simile a Derry e include il suo aeroporto locale come location. Anche altri racconti di Stephen King hanno fatto riferimento a Derry, rendendolo potenzialmente solo l’ultimo adattamento di King a fare allusione all’ambientazione.

L’uomo in fuga non lascia spazio a forze soprannaturali, poiché l’intera storia è profondamente radicata nei modi in cui l’intrattenimento può essere utilizzato da governi e aziende corrotti per coprire i loro misfatti e manipolare l’opinione pubblica.

Non c’è bisogno che Pennywise minacci nessuno; la società è già abbastanza mostruosa

Eppure, è un’inclusione e un’espansione divertente del riferimento a Derry nel romanzo originale. Sottolinea il legame tra le opere di King, anche quando affrontano generi di storie molto diversi. Sebbene The Running Man possa essere un luogo improbabile in cui trovare un riferimento a IT, testimonia l’attenzione condivisa per le creazioni di Stephen King.

Nella nostra recensione di The Running Man abbiamo scritto: “Questo reboot offre uno spettacolo visivamente spettacolare e narrativamente appassionante. Glen Powell si afferma come un protagonista moderno, pronto a raccogliere l’eredità degli eroi action del passato, ma con una sensibilità contemporanea che lo rende credibile e umano. Per chi cerca un action movie che sappia unire ritmo, fisicità e ironia, The Running Man è una visione imperdibile.“