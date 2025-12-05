Writers Guild condanna l’accordo tra Netflix e Warner Bros: “Questa fusione deve essere bloccata”

Netflix ha annunciato oggi il suo piano di acquisizione della Warner Bros. con un accordo record da miliardi di dollari. Tuttavia, molti sono sconcertati da questa nuova acquisizione, tra cui la Writers Guild of America.

La Writers Guild of America ha rilasciato una dichiarazione in merito all’accordo tra Netflix e Warner Bros. e ha avvertito che “la fusione deve essere bloccata”. La WGA avverte che l’accordo da 83 miliardi di dollari metterà a rischio i posti di lavoro, ridurrà i salari e aumenterà i prezzi per i consumatori di film:

“L’acquisizione di uno dei suoi maggiori concorrenti da parte della più grande società di streaming al mondo è proprio ciò che le leggi antitrust mirano a impedire. Il risultato sarebbe la perdita di posti di lavoro, la riduzione dei salari, il peggioramento delle condizioni di tutti i lavoratori dell’intrattenimento, l’aumento dei prezzi per i consumatori e la riduzione del volume e della diversità dei contenuti per tutti gli spettatori. I lavoratori del settore e il pubblico sono già influenzati dal fatto che solo poche potenti società mantengono uno stretto controllo su ciò che i consumatori possono guardare in televisione, in streaming e nei cinema. Questa fusione deve essere bloccata”.

La WGA non è l’unica associazione di categoria del settore a opporsi all’accordo, poiché anche la Producers Guild of America ha sottolineato la propria contrarietà all’acquisizione in una dichiarazione relativa all’accordo, affermando che “i produttori sono giustamente preoccupati per la prevista acquisizione da parte di Netflix di uno degli studi più storici e significativi del nostro settore”. Ha poi aggiunto:

“Nel corso dell’ultimo secolo, l’industria dell’intrattenimento ha dato lavoro a milioni di americani, ha deliziato il pubblico e ha mostrato il meglio della nostra nazione in patria e all’estero. Mentre attraversiamo un periodo dinamico di cambiamenti economici e tecnologici, il nostro settore, insieme ai responsabili politici, deve trovare una strada che protegga il sostentamento dei produttori e la distribuzione cinematografica reale, che promuova la creatività, favorisca le opportunità per i lavoratori e gli artisti, dia potere di scelta ai consumatori e difenda la libertà di espressione.

Questa è la prova che l’accordo con Netflix deve superare. I nostri studi storici sono più che semplici librerie di contenuti: nei loro archivi sono custoditi il carattere e la cultura della nostra nazione”.

Netflix acquisterà Warner Bros. Discovery Inc. per un valore patrimoniale totale di 72 miliardi di dollari, mentre il valore aziendale dell’accordo è di circa 82,7 miliardi di dollari. Netflix è diventata silenziosamente la più grande risorsa di Hollywood e, con l’acquisto della Warner Bros., è diventata proprietaria della vasta libreria della HBO con programmi come The White Lotus e The Sopranos.

Netflix ha anticipato i suoi piani riguardo alle prossime uscite cinematografiche della Warner Bros. e, in un comunicato stampa, ha dichiarato che la società “prevede di mantenere le attuali attività della Warner Bros. e di sfruttarne i punti di forza, tra cui le uscite cinematografiche dei film”. Il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha sottoscritto la dichiarazione aggiungendo che “tutto ciò che è previsto per le sale cinematografiche attraverso la Warner Bros. continuerà ad andare nelle sale”.

Netflix ha anche lanciato i suoi film originali sul grande schermo, come Frankenstein di Guillermo del Toro e Narnia di Greta Gerwig, e sta anche distribuendo l’episodio finale della sua serie di fantascienza di grande successo Stranger Things in alcuni cinema selezionati negli Stati Uniti e in Canada.

La transazione è stata “approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di Netflix e WBD”. Si prevede che sarà completata entro 12-18 mesi, dando alla Warner Bros. tutto il tempo necessario per mettere ordine nei propri affari prima della grande acquisizione da parte di Netflix.