Noir in Festival 2025: terza giornata all’insegna del Premio Scerbanenco

Di Chiara Guida

È nel segno di Giorgio Scerbanenco la giornata dì mercoledì 3 dicembre al Noir in Festival con la cerimonia del Premio che decreta il miglior romanzo noir italiano dell’anno. Prima di scoprire il vincitore del Premio Scerbanenco 2025, le autrici e gli autori della cinquina finalista incontrano il pubblico di Casa Manzoni (a partire dalle ore 17.30) per presentare le proprie opere: Barbara Baraldi (Gli omicidi dei tarocchi, Giunti), Giorgia Lepore (Forse è così che si diventa uomini, Edizioni E/O), Davide Longo (La donna della mansarda, Einaudi), Alessandro Robecchi (Il tallone da killer, Sellerio) e Mirko Zilahy (La stanza delle ombre, Mondadori). Con loro anche Antonio Lanzetta, che con L’educatore (Newton Compton) si è aggiudicato il Premio dei Lettori – Premio Città di Lignano Sabbiadoro, riconoscimento assegnato al romanzo più votato sul sito del festival.

Ad inaugurare il pomeriggio a Casa Manzoni, la presentazione di Il noir italiano prima e dopo Scerbanenco (Mimesi): un incontro con l’autore Alberto Pezzotta su cinema e narrativa dal dopoguerra agli anni settanta (ore 16.45).

La mattinata si apre all’Università IULM con le presentazioni di  Incel in una stanza di Dikotomiko e di Firenze. Ciak, si uccide di Massimo Moscati . Entrambi gli incontri sono moderati da Barbara Sorrentini (ore 11  – sala dei 146). A seguire si parla di podcast con un incontro dedicato a Il banchiere di Dio in un dialogo di Nicolò Majnoni, in un dialogo con il produttore Andrea Maltagliati e il giornalista e responsabile editoriale Guido Guenci.

Torna protagonista il fumetto con Spugna e Cattivik – La Novell’ Grafik’ (ore 15 – Sala dei 146): una reinterpretazione contemporanea di un’icona del fumetto nero italiano.

Lo sguardo si sposta poi alla Cineteca Milano Arlecchino, che alle 15.30 ospita l’evento speciale Chi è senza colpa. Viaggio nel noir italiano di Riccardo Alessandri, che con la sceneggiatrice Katiuscia Magliarisi presenta questo percorso tra storia e memoria del genere. Per il Concorso internazionale alle 18.00 Akaki Popkhadze presenta il suo Brûle le sang, gangster movie ambientato a Nizza con protagonisti due fratelli in cerca di vendetta, mentre alle 21 arriva Golpes di Rafael Cobos, noir spagnolo che vede nuovamente protagonisti due fratelli in un lungo viaggio tra legalità e crimine.

Per il Premio Caligari, all’Università IULM alle 17.30 proiezione di La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, autore che continua a esplorare con sguardo personale le zone più fragili e inquietanti del reale.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
